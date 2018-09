(VIDEO) Ángel Alberto Bencomo Paiva: Parece que nosotros estamos dormidos, nos durmieron, estamos hipnotizados

Domingo, 16 de septiembre de 2018.- Gonzalo Gómez de Aporrea, el martes once de septiembre, durante la permanencia de adultos mayores, jubilados y pensionados quienes se concentraron en la plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo de Caracas, entrevistó a algunos de los integrantes de las organizaciones gremiales que los agrupan.



Alejandro Pulido Pérez, presidente de la Federación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores del estado Miranda: estamos viviendo una vida demasiado crítica, estamos viviendo una vida a donde pensionados y jubilados no tienen como comer y como vivir.



Cómo crees tú que un pensionado puede ir al banco a cobrar cincuenta bolívares y calarse ocho o nueve horas parado, haciendo una cola para poder cobrar esa cantidad de real que no llega a ninguna parte.



Se pregunta Pulido Pérez: ¿Por qué Venezuela, que es un país tan rico, pasamos nosotros tanta necesidad, pasamos nosotros tantos problemas, tanta actitud, tanta irresponsabilidad que no debería de ser?



Ángel Alberto Bencomo Paiva, quien es secretario general de Federación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores del estado Miranda: le entre a esto únicamente por observé muchas irregularidades.



Me voy a dirigir primeramente a la basura, estamos ahorita viviendo una situación en ese sitio, en la zona de Petare que da miedo, muchas moscas...y eso trae infecciones.



¿Por qué hay tanta mosca?, porque desde que ocho meses que ganó el gobernador no han fumigado nunca, ni han lavado los sitios donde está la basura.



Y nosotros votamos por él por que en su campaña el dijo que iba a recoger la basura diariamente, señores si no hay alguna corrección, Petare puede terminar en una contaminación general.



Mencionó Bencomo, el problema que persiste con lo referente al pago del pasaje del transporte superficial para los adultos mayores, el cual están cobrando, a pesar de que hay un decreto que los exime de ese pago.



Aquí no se cumplen las leyes, las ordenanzas municipales no se cumplen.



Allá no se ve un policía en la calle, usted, allá está viviendo, sálvese quien pueda, en el municipio Sucre, ahí no se ve policía, ahí se ve policía cuidando la carnicería, cuidando la venta de arepa, ahí si se ve policía, pero en la calle cuidándonos a nosotros no.



Parece que nosotros estamos dormidos, nos durmieron, estamos hipnotizados, porque que necesidad, esto debería estar lleno hasta todo el Parque Carabobo, porque somos cinco millones de jubilados y todos estamos pasando la misma calamidad.



Bernardino Coa, miembro de la Federación, quien apoya las palabras de Bencomo, señaló que tienen un problema grave, a veces se va el agua por cuatro, cinco días en Petare, sin embargo uno ve los chorros del agua en las calles que se desperdician completamente.















