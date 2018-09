Juez español deja en libertad provisional a ex-viceministro Nervis Villalobos, investigado por blanqueo de capitales

El ex-viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Credito: Archivo

14-09-18.-Un juez español dejó en libertad al venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez hasta 2006 e investigado en España por un supuesto delito de blanqueo de capitales, al entender que no hay base por ahora que sustente esa acusación.



En la resolución judicial, a la que tuvo hoy acceso Efe, la Audiencia Provincial de Madrid admite el recurso que la defensa de Villalobos, detenido en la capital española en octubre de 2017 y en libertad desde el pasado martes, interpuso contra su entrada en prisión dictada por un juez el pasado mayo.



El magistrado le investiga por un delito de blanqueo a raíz de la transferencia de casi siete millones de dólares que hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid, un dinero que invirtió en parte para adquirir una casa en La Moraleja, una urbanización de lujo de Madrid.



Pero la Audiencia cree que “en el presente momento no se ve con suficiente claridad” que este procedimiento “pueda desembocar en una condena penal”.



Sobre Villalobos pesa igualmente una investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, por la que se encuentra en libertad provisional, y otra por blanqueo en Estados Unidos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.



Además ha sido procesado en Andorra junto al también exviceministro de Energía de Venezuela Javier Alvarado y a otros antiguos altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía, en el que estarían implicados trece directivos de la Banca Privada Andorrana (BPA), donde hacían las operaciones.



Los venezolanos actuaban presuntamente a través del cobro de sobornos a empresas que luego conseguían adjudicaciones de la petrolera y que ocultaron a través de sociedades fantasmas creadas por BPA, según publicó el periódico Diari d’Andorra.



Esa entidad bancaria fue intervenida en 2015 por las autoridades del Principado de Andorra -pequeño país en la frontera entre Francia y España- por blanqueo de dinero.



La magistrada Canólic Mingorance también procesó a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU Rafael Ramírez, y a otros altos cargos de la compañía petrolera venezolana.



La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros la cantidad blanqueada través de BPA.