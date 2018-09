Marypili Hernández: Ley de Presupuesto es una “caja negra”. "Como ciudadana venezolana siento una gran indignación"

14-09-18.-La ex-ministra de la Juventud, Marypili Hernández aseguró que la Ley de Presupuesto Nacional se ha convertido en una "caja negra" que nadie conoce, aún cuando impacta a toda la Nación, por cuanto contiene los montos de ingresos que percibe y también los gastos que ejecuta en todos sus programas administrativos y sociales y de obras públicas, según publica el diario El Impulso.c

Afirmó que como "ciudadana venezolana" siente una "gran indignación" debido a que este instrumento legal, sobre el cual todos los venezolanos deberían estar debidamente informados, se desconoce.

"La ciudadanía desconoce en que se gastan los recursos que le ingresan a la Nación, tambien desconoce a qué se destinan estos recursos, cuanto se gasta en salud, en educación, en vivienda, en programas sociales, debido a que el gobierno no informa".

Recuerda que el Ejecutivo, por estar la Asamblea Nacional en desacato, decidió presentar el proyecto de Ley de Presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que le dio su aprobación, pero en ningún momento, la publico. Asimismo señala, que luego el Gobierno ha elevado el Proyecto de Ley de Presupuesto a la Asamblea Nacional Constituyente, que tambien le ha dado su aprobación, pero tampoco la ha publicado, de manera que el país la conozca por ser una Ley de la República.

"A mi no me importa quien la apruebe, lo que importa es que su contenido, que es vital para los venezolanos, se desconoce porque una vez que la han aprobado no la publican, en estos momentos nadie sabe cuál es el contenido del Proyecto de Ley de Presupuesto que va a regir para el año 2019", afirmó la comunicadora, advirtiendo que esta es una falla administrativa que se debe corregir de manera prioritaria.