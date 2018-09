(VIDEO) Luis Cano: Este gobierno nos condenó a todos a estar en la calle

Viernes, 14 de septiembre de 2018.- Este gobierno nos condenó a todos a estar en la calle, tenemos que estar en la calle para retirar el dinero, mencionó Luis Cano del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados en el reporte que dio a la asamblea, de las actividades realizadas el martes once de septiembre, justo en frente a la Defensoría del Pueblo de Caracas, ubicada en la plaza Morelos.



Lamentamos bastante que no halla sido el defensor del pueblo el que nos halla recibió el documento y también queremos hacer hincapié que este es el octavo documento que entregamos a la Defensoría del Pueblo.



Supuestamente no nos recibió el Defensor del Pueblo porque estaba ocupado.



Parece que los organismos de este Estado, los presidentes o los directores de las instituciones del gobierno, parece que no tienen tiempo para responderles y darle respuestas a los pensionados y los viejitos de este país.



Lo que si puede tener presente el gobierno es que vamos a seguir en la calle y vamos a seguir marchando.



Lo que hicimos hoy, lo vamos a seguir haciendo porque ellos no nos pueden limitar nuestro derecho a la protesta, porque es un derecho que está establecido en la Constitución.



Señor Presidente no vamos a aceptar que usted nos diga descalificando, ni usted, ni ningún presidente o director de ninguna institución...si usted quiere respeto, empiece a respetar.