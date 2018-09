(VIDEO) Pacientes renales protestaron en el Centro de Diálisis de Occidente de Maracaibo

Pacientes renales de Maracaibo, estado Zulia protestan este miércoles por la falta de servicio eléctrico y de agua para su tratamiento. Conéctate a nuestra señal #EnVIVO y sigue el desarrollo de la noticia por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/TR6AG9J3tG — VIVOplay (@vivoplaynet) 12 de septiembre de 2018

12-09-18.-Pacientes renales protestaron este miércoles a las afueras del Centro de Diálisis de Occidente en Maracaibo, exigiendo mejores condiciones para realizarse su tratamiento."Nosotros somos 200 pacientes de hemodiálisis acá en el CDO, pero hace ocho meses venimos padeciendo de graves problemas como es el caso de que hay 14 máquinas dañadas y el Seguro Social ha hecho caso omiso a la reparación de estas máquinas", expresó en la protesta uno de los afectados a través de Vivo Play."Cuando las máquinas están dañadas el cupo se reduce, entonces empiezan a reducirnos las horas de diálisis y no nos sacan bien las toxinas (...) han muerto 40 personas desde enero. Esto no es posible, el gobierno ha hecho caso omiso con relación a esto", añadió.También denunció que el instituto de salud no cuenta con suministro de agua por tuberías y que el agua que reciben por cisternas es insuficiente: "El CDO no llega agua a través de la tubería de Hidrolago, pero se han comprometido tanto Hidrolago como la alcaldía de suministrarnos agua por cisterna, qué sucede, que nos envían un camión de dos a dos días, es insuficiente, necesitamos de dos a tres camiones diarios, somos 200 pacientes".El tema eléctrico forma parte del calvario que viven los pacientes del centro de diálisis: "Corpoelec hace cortes de electricidad en la zona y entonces resulta que a veces estamos conectados y los equipos se pierden (...) Apenas nos dan 10, 15 minutos porque se pierden los equipos".