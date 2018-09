Siete de cada 10 venezolanos tienen el Carnet de la Patria: 44 % son opositores

7 de cada 10 venezolanos tienen carnet de la patria. 44% de opositores lo tienen y 69% de opositores están registrados en https://t.co/U2F5hei4IU Analizamos los datos de @More_Consulting #EnNúmeros https://t.co/4O1OMd1XgW — Eugenio G. Martínez (@puzkas) 7 de septiembre de 2018

08-09-18.-Bien sea condicionado o por voluntad propia, un estudio realizado por la empresa de análisis estratégico More Consulting arrojó que 7 de cada 10 venezolanos han tramitado el Carnet de Patria, instrumento creado por el gobierno de Nicolás Maduro para entregar “beneficios sociales“.La encuesta, realizada previa al anuncio del Ejecutivo de necesitar el Carnet para optar por el subsidio directo de la gasolina, demostró que 44,2 % de quienes dicen ser opositores tienen este documento, al igual que 95,5 % de oficialistas y 61,3 % de personas sin ninguna preferencia política.Los resultados, presentados por el periodista Eugenio Martínez en su programa En Números transmitido por el canal de noticias Vivo Play, demostraron que la mayoría de las ciudadanos tramitaron el Carnet hace más de un año.Un 67,7 % de los simpatizantes del Gobierno se censaron para obtener el instrumento al momento de su lanzamiento, mientras que un 42,5 % de los opositores acudieron a los puntos de registro.El estudio también comprobó que, a pesar que menos de la mitad de la población adversa a Maduro aceptó tener el Carnet, un 69,4 % está registrado en el Sistema Patria para ser beneficiarios de las bolsas de comida a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y de los “bonos” económicos que ha acostumbrado dar el Gobierno.El registro se realiza por la página www.patria.org.ve y no es obligatorio tener el Carnet.“El registro y control es parte de los pasos previos que deben darse para construir un régimen comunista (…) Para ellos (Gobierno) es más importante el registro que el mismo Carnet porque en la plataforma pide todo los datos de la persona: su núcleo familiar, sus cuentas bancarias, su dirección, los seriales de su vehículo”, explicó Martínez.En cuanto a los chavistas, un 88,9 % se ha registrado en la página gubernamental, como el 79,5 % de los independientes.El jefe de Estado, con sus últimos anuncios económicos, ha buscado condicionar el trámite de este instrumento para quienes se rehúsan a tenerlo o el registro en el Sistema Patria de los venezolanos que no desean hacerlo.Entre las decisiones está la arbitrariedad de participar en el Censo Nacional de Transporte, con el Carnet de la Patria, para recibir el subsidio directo de la gasolina, y la opción del registro de los trabajadores en el portal web para obtener el pago del sueldo, durante tres meses, por parte del Gobierno.