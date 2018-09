El calvario de CANTV, falla del servicio colapsa bancos, frena acceso a Internet y deja sin telefonía a usuarios

Credito: Archivo

07-09-18.-“Te acerca al futuro”, es el lema de la empresa telefónica Cantv en Venezuela, pero al contrario de estar a la vanguardia tecnológica de la era comunicacional, las fallas de su sistema hacen que actualmente sus usuarios sientan que están en la época de sus tatarabuelos, al verse aislados sin servicio de telefonía, sin acceso a la Web y sin poder acceder a sus cuentas bancarias, ya que el sistema de los bancos se paraliza por la falta de señal.



Usuarios del Twitter reportan que desde hace días no tienen señal por el sistema ABA. La situación se extiende desde Caracas, Valencia, Maracaibo y varias ciudades del país. La situación deja sin línea al Banco de Venezuela, Banesco, Banco Bicentenario y otras entidades bancarias. Esta semana los pensionados han sido uno de los más afectados.



Denuncian que por Internet al usuario común “nos rebotan”. Desde Barquisimeto, Eduardo García, también reporta fallas con el servicio ABA. “28 días sin Internet, siete meses sin Cantv. El equipo está bien instalado pero al diagnosticarlos, el mismo dice que tiene problemas con el DNS”, apuntó.



“Hoy cumplo un año sin interne ni Cantv. Los primeros meses me llegaba fielmente el mensaje de pagar y el típico mensaje de que si dejaba de pagar me quitaban la línea”, refirió Marina García en el sector Sabaneta de Maracaibo.



Las llamadas telefónicas carecen de señal por muchos momentos. A esto se suma las denuncias del “negocio” de los técnicos, a quienes los usuarios responsabilizan de cortar los cables para luego cobrar por reponerlos. Señalan que en Valencia cobran 800 bolívares por restituir las líneas. Tienen azotada la zona San Blas y Michelena.



“En Maracaibo no hay ABA por cable”, expresó Eliecer Justiniani por su Twitter. En El Varillal de esta ciudad marabina, tienen dos meses sin servicio ABA y por tanto, sin acceso a la web.

