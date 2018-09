(VIDEO) ¿Es dificil sacar un pasaporte en Venezuela? Si eres famoso y grabas una propaganda para el Saime te sale rapidito

Credito: Web

Caracas 6 de septiembre de 2018. Diferentes personalidades del espectáculo en Venezuela han quedado sometidos a fuertes críticas por una serie de videos que grabaron en donde elogian la “buena gestión” del Saime, ente gubernamental encargado de emitir el pasaporte, cédula de identidad entre otros documentos.



La actriz Dora Mazzone, el humorista Luis “Moncho” Martínez, los integrantes del grupo musical Rawayana, y hasta Bettsimar Díaz, hija del icono del folclore venezolano Simón Díaz, se evidencian en los materiales audiovisuales agradeciendo al Saime.



Mazzone señaló que el ente trabaja “a todo galope (…) tengo confianza en mi país y sigo teniendo confianza en esta institución”. Lo que le ha valido una cantidad de cuestionamientos a través de las redes sociales.



La actriz se pronunció al respecto y en una entrevista ofrecida al medio Caraota Digital, aseguró que “los realizadores del video editaron el audiovisual a su conveniencia” y acotó que durante su visita a la institución no pudo tramitar la prórroga del pasaporte.



La temática se repite con las otras personalidades anteriormente nombradas.



Usuarios en Twitter han manifestado su descontento ante tales declaraciones, ya que señalan que el servicio del ente es evidentemente paupérrimo. Algunos indican que llevan hasta un año tratando de obtener el pasaporte. Otros se cansaron de esperar y emigraron sin el documento.



El sistema de la página electrónica casi nunca está habilitada, solo se puede entrar a ella en horas de la madrugada.



Además denunciaron que los conocidos e ilegales “gestores” cobran hasta 2000 dólares para agilizar el proceso y así la persona pueda obtener el pasaporte de manera más rápida.



Igualmente las personas se preguntaron si por el hecho de ser artistas el Saime les otorgaba el beneficio de rapidez, o si hubo algún tipo de coacción para que emitieran tales comentarios.



AN acuerda prórroga por 5 años



La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decidió esta semana acordar la prórroga por cinco años de los pasaportes vencidos y por vencerse. Aunque el poder Legislativo no es la autoridad en materia de identificación, pero es reconocida como el poder legislativo legítimo ante la comunidad internacional el documento será remitido a los países donde hay venezolanos para que hagan uso de esa normativa de prórroga.



El Saime anunció la semana pasada que estudia prorrogar el pasaporte. El tiempo se su vigencia podría ser hasta por 10 años. Y también evalúan incrementar el precio que se paga por la prórroga.

















