Supermercados y abastos no le paran a precios acordados

Caracas, septiembre 6 - Casi una semana después de que el Ejecutivo Nacional publicara la lista de los precios de ocho productos de higiene y aseo personal, los supermercados todavía no se han ajustado a lo establecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.401.



En un recorrido realizado este miércoles por el equipo de ÚN, se constató que en las sucursales de varias cadenas de supermercados ubicadas en Caracas el valor acordado entre el Gobierno Nacional y las empresas pertenecientes al gremio de higiene y aseo personal, aún no ha sido marcado en los productos.



El papel higiénico de cuatro rollos, que según el Estado debe costar Bs.S 91, está siendo vendido en el Plan Suárez de La Urbina a un costo de Bs.S 164,34. Similar es lo que ocurre con las toallas sanitarias que son expendidas por un valor de 133 bolívares soberanos en el establecimiento, cuando la Gaceta establece que deben tener un costo de Bs.S 50.



La crema dental no es la excepción a esta situación, pues tiene un valor de 51 bolívares soberanos y la comercializan en Bs.S 133,70.



Sin embargo, no todos los productos están siendo vendidos a sobrevalor sino también algunos tienen un precio por debajo al establecido por el Gobierno. Tal es el caso del desodorante cuyo costo es de Bs.S 150 y en los anaqueles de las tiendas de Farmatodo se consigue todavía a Bs.S 69,93.



El litro de cloro por su parte está valorado en 48 bolívares soberanos y es comercializado a un precio que va desde los 34 a los Bs.S 49, dependiendo de la marca y el negocio.



Por otro lado, el jabón de tocador, el detergente en polvo, así como el jabón de panela se encuentran desaparecidos en los negocios visitados, entre ellos Gama, Unicasa y Central Madeirense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 575 veces.