Usuarios denuncian que el Saime sigue retrasando trámites

Credito: EU

01-09-18.-Los retrasos en los trámites de documentos de identidad se mantienen a pesar de las declaraciones del director del Servicio Administrativo de Identificación y Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno quien aseguró el 10 de agosto que se está trabajando para que los usuarios "puedan acudir a cualquiera de nuestras oficinas, para entregar los documentos de identificación de manera inmediata".



Estefanía Romero tuvo que viajar desde Mérida a la sede central ubicada en El Silencio ya que su número de cédula no existe en el sistema. "Estoy aquí desde las 5:00 a.m. a ver si me pueden atender porque me están pidiendo el carnet de la patria en el trabajo y mi cédula no existe", explicó. Romero relató que su jefe le exige el carnet de la patria y si no logra sacarlo, la pueden despedir. Ella no quiere quedarse sin trabajo porque tiene un niño pequeño que mantener pero la cola desalienta el deseo de solucionar su problema.



Así como Romero, muchas personas de los distintos estados del país van a la sede central a solucionar sus problemas de identidad. Pero lejos de ser un alivio, resulta un peligro para los que no tienen familiares en Caracas. Una señora, quien prefirió no identificarse, tiene desde este martes 28 en la noche haciendo cola. "Estoy aquí desde las 9:00 p.m., dormí en la plaza con mi sobrina y aún no nos han podido atender", señaló con cansancio y resignación. Ella vive en Barquisimeto, debe irse del país porque tiene una operación que hacerle a su hija en la columna, según relata. Su objetivo es pagar el pasaporte a su hija ya que tiene siete meses en trámite y no ha podido hacerlo por la web.



A la sede central la bordea una cola que se extiende a 500 metros en cinco cuadras y pueden llegar más de 1.000 personas a la zona. La mayoría de los usuarios no viven en Caracas. Estos llevan grandes maletas, bolsos de viaje y se quedan en los alrededores del Saime para poder ser atendidos a primera hora de la mañana. Existen diferentes problemas desde caída en flujo alterno, chequeo dactiloscópico, trámites paralizados, dificultad en el pago, hasta transacciones fallidas.A pesar de la demanda, los funcionarios indican que solo atienden 400 personas por día. "Los encargados de contestar dudas tardan hasta una hora en salir a atender al público" una señora indicó que tampoco dan muchos detalles de lo que las personas deben hacer, solo ordenan que se debe hacer la cola desde las 3:00 a.m.



0800-Saime, un sorteo



El 23 de agosto, el director Vizcaíno informó a través de la prensa Saime que la plataforma de atención telefónica se reactivó "con la finalidad de darle respuestas a todas los problemas y evitar acciones burocráticas". Pero así como a unos les resuelven rápidamente algunos problemas, usuarios del Twitter reclaman que no cae la llamada o no pudieron resolver la situación por vía telefónica.