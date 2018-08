Venezuela está secuestrada por 83 grandes bandas criminales

31-08-18.-“El sicariato en Venezuela ya no es una tendencia, es una actividad establecida dentro de los patrones delictivos y se puede considerar como uno de los principales delitos de la delincuencia organizada en nuestro país”, afirma Luis Cedeño.



El término crimen organizado contempla diferencias con el resto de la criminalidad común, que ya mantiene a todo un país paralizado en ciertos y determinados momentos, como en horas de la noche, aunque su ocurrencia puede darse en diferente tiempo.



Las grandes organizaciones del crimen organizado están compuestas por un grupo de personas con determinada jerarquía, roles y funciones de carácter trasnacional.



La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito las define como un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria, que ha existido por un período de tiempo, actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un hecho punible, penado con al menos 4 años de encarcelamiento, con el fin de obtener directa o indirectamente, un beneficio financiero o material.



El informe de Paz Activa del primer semestre de 2018 indica que la mayoría de los actos cometidos por el crimen organizado se concentraron en cuatro estados, y en mayor porcentaje en el occidente o centro de Venezuela: Táchira, Zulia, Aragua y Miranda.



En total, se cometieron 811 delitos considerados organizados. De ellos, 135 en enero, 148 en febrero, 130 en marzo, 129 en abril, 128 en mayo, y 141 en junio, lo que representa un incremento del 52% con respecto a 2017.



Para el sociólogo Luis Cedeño, también integrante del Observatorio de Crimen Organizado, “este tipo de delitos son complejos, como el secuestro o el sicariato, o las rutas del tráfico de drogas. Los 811 casos te dicen que se han seguido generando y cada año crece, o se mantiene, pero no disminuye. De alguna manera el estudio permitió ir generando un perfil o un patrón de los delitos de este tipo”.



Con respecto a los delitos cometidos en los estados occidentales, en Zulia se llevaron a cabo el 17,8%, en el Táchira el 14,1%.



En el Centro, ocurrió en Miranda el 9,4%, lo que representa el 41,3% del total del crimen organizado en Venezuela.



En Aragua se cometió el 6,2% y Caracas el 5,7%. Sólo en el Táchira, los delitos de esta naturaleza tuvieron un incremento del 338%.



Asimismo, 37 fue el número de municipios en todo el país con al menos 5 delitos de crimen organizado cometidos. En 16 municipios de Venezuela, se cometieron 10 o más tipos penales de estas características.



El municipio con más delitos de naturaleza organizada fue el Libertador del Distrito Capital con 43. Le sigue el estado Zulia donde tres municipios acumulan el 41% de los delitos de crimen organizados ocurridos en esa entidad. Maracaibo con 29, Mara 20 y Guajira con 11, es el saldo criminógeno de este primer semestre.



En el municipio Vargas del estado Vargas, se cometieron 19 y en el municipio Bolívar del estado Táchira 15. Vale mencionar que, el 54% de los delitos de crimen organizado que se perpetraron en la región zuliana se iniciaron, comenzaron, o se planificaron desde el centro del país.



En cuanto a los delitos, entre enero y junio, los de tráfico de drogas, sicariato, extorsión y el secuestro, todos se comportaron de manera similar al año 2017.



Según Paz Activa, el tráfico de sustancias prohibidas tuvo una participación del 16,5%, mientras que las muertes por encargo fue del 16,4%, el secuestro un 12,2% y la extorsión 16,3%, este último delito fue el que más se incrementó, en total en 15,8% con respecto al primer semestre de 2017.



Hay un comportamiento que llamó la atención de la ONG venezolana. En los primeros seis meses de 2017, se registró un delito de legitimación de capitales, pero, en 2018 se reportaron hasta 61 casos, lo que representa un incremento del 6.000% en un año.



Por otra parte, Paz Activa identificó el número de personas que participaron en los crímenes cometidos. En el 80% de los delitos llevados a cabo, al menos cinco personas participaron. En 18,6% fueron cometidos los delitos entre 6 y 10 sujetos. Y hubo 16 casos donde estuvieron involucrados 10 o más personas.



En el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, fue donde participó el mayor número de personas. En los delitos de extorsión y secuestros, la media de participantes fue de 3 y 5 respectivamente. El 62,4% de los sicariatos efectuados en Venezuela fueron perpetrados por dos personas.



“En Venezuela cuando se hablaba del sicariato se miraba hacia Colombia porque en esa sociedad sí era común en la década de los 90. Sin embargo, cuando empezamos a hacer seguimiento a esta tendencia en Venezuela, esos números comenzaron a subir. Hoy en día la muerte por encargo se maneja de manera más consecuente y lo vemos el número de casos”, indicó el sociólogo.



Asimismo, Luis Cedeño establece una diferencia con lo que sucedió en otros países, entorno al crimen del sicariato. En otras sociedades, aseguró Cedeño, este tipo penal era llevado a cabo por motivaciones políticas, mientras que en Venezuela, tiene como trasfondo o motivación lo económico o personales.



“En el caso de los llamados sindicatos este tipo de delito es muy común”, dijo Cedeño



“El sicariato en Venezuela ya no es una tendencia, es una actividad establecida dentro de los patrones delictivos y se puede considerar como uno de los principales delitos de la delincuencia organizada en nuestro país”, afirmó el Director de Paz Activa.



Los hombres jóvenes siguen estando al frente de estas organizaciones criminales pero la mujer también tiene presencia en ellas. De las 2.317 personas detenidos y/o imputadas, 88,5% son de sexo masculino, es decir, 2.050 mientras, 11,5% son mujeres, 267. Todos ellos en edades comprendidas entre 18 y 34 años.