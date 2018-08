Wiston Cabas: Falla eléctrica se generó por “falta de mantenimiento y de combustibles” y no por “sabotaje inducido”

Wiston Cabas Credito: Captura

30-08-18.-El presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), Winston Cabas, descartó durante una entrevista en el programa 'Primera Página' transmitida en Globovisión que la falla eléctrica registrada este miércoles en Caracas y otros estados del país fuera por un “sabotaje inducido”, como lo afirmó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.



Cabas aseguró que la situación se debió a “falta de mantenimiento y de combustibles”.



Indicó que desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela se le ha dicho al Gobierno nacional que las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son “estructurales, sistémicas e integrales”, afectando la “generación, transmisión y distribución” de la energía.



Lamentó que la generación termoeléctrica de la ciudad de Caracas no esté completamente operativa, así como el estado Vargas, al comentar que las centrales termoeléctricas Tacoa y Picure tienen 0 disponibilidad en el SEN, y que la Barcaza, de 170 megavatios, opera a la mitad, razón por la cual la falla eléctrica en el litoral central fue superada “pasadas las 10 de la noche”.



En ese sentido, comentó que los repuestos, materiales y equipos que coadyuvan a realizar las gestiones de manteamiento no existen. “Todo eso no se hizo en estos seis meses y no hay un llamado a la academia de ingeniería, al colegio, en consecuencia, existe un dialogo de sordo”, argumentó.



Condenó que el Gobierno nacional firmara acuerdos con Trinidad y Tobago en materia de combustible, cuando asegura que las centrales termoeléctricas nacionales también tienen déficit en este material, lo que contribuye con las fallas eléctricas en diversos estados del país.



“No puede ser que la mitad de nuestro sistema esté paralizado por falta de combustible y el Gobierno, a través de Pdvsa, firme acuerdos con Trinidad y Tobago donde le entrega la producción del campo Dragón sobre combustible directo para las centrales termoeléctricas en Trinidad. ¿Y las de nosotros? Son centrales que necesitan de ese combustible y el Gobierno se lo vende Trinidad, eso no puede ser”, cuestionó.



Aunado a esto, señaló Cabas que otro factor influyente en las fallas eléctricas es la falta de recursos humanos, destacando que más de la mitad de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) hayan dejado la empresa por buscar mejores condiciones salariales.



Por esa razón, el ingeniero señaló que el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de hacer nuevos acuerdos con las facultades de ingeniería de las universidades para capacitar a los nuevos profesionales, así como abrir los centros de adiestramiento cerrados, según dijo, desde el año 2008, además de disponer de una buena capacidad de negociación “para propiciar un clima laboral de modo tal que regresen estos trabajadores”.



Auguró que debido a esta problemática, vendrán más fallas eléctricas, averías y nuevos racionamientos e instó al Gobierno a informar a la ciudadanía de estos problemas, pero advirtió que “el país ya no tiene recursos para hacer las grandes inversiones que requiere el servicio eléctrico”.



“Tenemos problemas de combustible, RRHH, inversión y de corrupción, cosa que el Gobierno tiene que resolver (…). El país se quedó sin recursos financieros, no hay dinero para pagar la gestión de mantenimiento y para ello hace falta la disponibilidad de RRHH, de materiales, de equipos, de repuestos y como no tenemos eso, nuestros sistema eléctrico es vulnerable, frágil e inestable”, apuntó.