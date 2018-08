Trabajadores de Pirelli denunciaron cierre de la planta sin previo aviso

Caracas, agosto 28 - El Sindicato de Trabajadores de Pirelli denunció que hoy la planta que fabrica llantas en el centro del país amaneció cerrada y ningún trabajador tuvo acceso a esta empresa.



“El día de hoy (lunes) vinimos todos a prestar el servicio en nuestro turno acostumbrado, la fábrica le puso un candado a la entrada de la empresa, no permitió la entrada de los trabajadores a sabiendas de que nosotros sabíamos que no hay materia prima, que la fábrica se iba a paralizar”, dijo a los periodistas el sindicalista Luis Álvarez.



El trabajador señaló que pese a que los empleados tenían conocimiento de la situación con la materia prima, siempre se presentaban en la fábrica para “resguardar las instalaciones”.



En al menos tres oportunidades durante este año Pirelli suspendió las actividades de manera temporal por falta de materia prima, pero esta es la primera vez que la paralización se da sin un acuerdo previo con el sindicato, precisó Álvarez.



“Nos preocupa que la empresa no vaya a abrir sus puertas”, dijo y aseguró que con este cierre unos 5.000 trabajadores se verían afectados.



Aseveró que representantes del Gobierno iniciaron contactos con los directivos de la empresa para lograr la reapertura de la planta que hasta mediados de año alcanzó una producción de unas 51.943 unidades, que representan cerca del 7% de su capacidad.



También recordó que las fábricas de Pirelli especializadas en la confección de neumáticos para autobuses y de motocicletas están paralizadas desde hace dos años.



Dijo que con la “superinflación” que sufre el país los salarios se han hecho polvo y ahora nadie gana lo suficiente “para comprar medio kilo de queso”, de ahí la angustia de quedarse sin el único pequeño ingreso que les pagaban en la fábrica.



Hasta el momento Pirelli no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.



YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)