Habitantes de Puerto La Cruz denuncian discriminación en entrega de cajas Clap

Credito: Archivo

28-08-18.-Los habitantes de varios sectores del municipio Juan Antonio Sotillo, capital Puerto La Cruz, están molestos porque llevan semanas esperando que les vendan los productos de las cajas Clap, se quejan por estar siendo engañados por los jefes de cada localidad, quienes les solo informan que “llegarán en los próximos días”, según reseña El Universal.



Muchos vecinos alertaron sobre la posible discriminación que se está aplicando a la hora de distribuir estos alimentos, como es el caso de las zonas de la parte alta como Chuparín, y precisaron que todos los moradores de las localidades vecinas, ya los recibieron.



Omar Barrios, Jesús Navarro, Carlota Suárez, Juan Jiménez, Manuel Malaver, Alfredo Sifontes, Marisa Veracierta y otros, explicaron que “nadie nos da informaciones y todas las semanas nos dicen que preparemos el pago, pero no llegan las cajas. Los jefes encargados de eso le están haciendo daño, no solo al pueblo, sino al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha ordenado que este plan alimenticio se cumpla cabalmente.



“Pareciera que hay funcionarios públicos jugando al desastre del régimen de nuestro mandatario nacional”.



Son miles las personas de la jurisdicción de Anzoátegui, que se preguntan cuándo recibirán las cajas, pero ni los jefes de calles, saben qué decirles, según manifestaron.



Consultado sobre esta situación, el encargado del Clap en este municipio, Antonio Cumana, indicó que “ese es el sector cinco, y hay que revisar primero si en Mercal quedan alimentos para poder surtirlo y estamos trabajando en eso”.



En otros municipios del estado también ha habido fallas en la distribución alimentaria gubernamental y en Barcelona, se conoció que el beneficio no llega al sector Mesones.