(VIDEOS) Maduro ordenó investigar cadena Farmatodo tras denuncias de que escondieron su mercancía

27 agosto 2018 - El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó al recién ministro de Comercio Interior, William Contreras, investigar las denuncias que en las últimas horas han aparecido copiosamente en las redes sociales, sobre la presunta desaparición u ocultamiento de productos en la red de establecimientos Farmatodo por parte de su personal. "He sabido que están especulando terriblemente en Farmatodo, me han dicho que es un asalto a mano armadas contra el pueblo", dijo Maduro. "Ministro de Comercio Interior, ¡la primera tarea que le doy es revisar esas redes que están robando al pueblo! ¡me informa y vamos con todo!", añadió.



"¡Mano de hierro! Quien roba al pueblo, que el pueblo lo denuncie", señaló el Presidente venezolano desde la Casa de la Moneda, en el estado Aragua, donde dirigió el lanzamiento del plan ahorro en oro y petros. El acto fue transmitido en cadena de radio y televisión.



Investigar especulación en Farmatodo, ordena Maduro al nuevo ministro William Contreras







Farmatodo es una cadena mixta de farmacias y artículos de aseo y cuidado personal, con 167 sucursales en todo el país para el año 2015.

Desde el pasado sábado, han aparecido numerosas denuncias en redes sociales, muchas de ellas complementadas con fotos y videos, denunciando que los empleados de la cadena estaban retirando los productos de los estantes luego de que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara una serie de medidas como parte de su Plan de Recuperación Económica y de Precios Acordados, con los que espera frenar la hiperinflación.

"Sábado 25 de agosto, 11 y 15 de la noche. Local de la Av. Río de Janeiro de Caracas. Los empleados retirando la mercancía. En tres días, pasan de estar repletos a vaciarlos, para generar desabastecimiento. Lo he grabado, mientras me subía la indignación", escribió Agustin Otxotorena en su cuenta Twitter el pasado sábado en la noche, al tiempo que compartía este video:

"En Chacao salí por la urbanización Bolívar, cerca del Ministerio de Vivienda, y entre en Farmatodo para comprar chucherías, y la situación es de anaqueles vacíos. Al parecer la orden de recoger mercancia fue global", escribió Deny Ruiz en su cuenta Twitter @DenyR.

Otros usuarios de la red social Twitter reportaron situaciones similares.

Vaya, vaya... Así que no es que la "dictadura" dejó anaqueles vacíos sino que los propios gerentes ordenan sacar los productos de la venta al público... Me pregunto: ¿a dónde los llevarán ahora? @sundde_ve https://t.co/DEcBU8K35Y — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 26 de agosto de 2018

Las denuncias también provienen de simpatizantes de la oposición, que culpan a la gente supuestamente de haber hecho compras masivas y de haber dejado Farmatodo sin productos de un día para otro.

Resalta en particular la campaña que el partido de derecha Vente Venezuela,que dirige María Corina Machado, ha realizado al respecto.

Sin embargo, resulta poco creíble que una tienda Farmatodo quede absolutamente vacía de un día para otro por compras, en particular porque la mayoría de la gente aún no ha cobrado el nuevo sueldo de BsS. 1.800 mensuales, y porque no se han reportado grandes colas de compradores en Farmatodo, como ocurrió en 2015.

En el evento, el Presidente Maduro designó al economista William Contreras como nuevo ministro de Comercio Interior, órgano que se encargará de regir el mercado interno que busca establecer un mercado sano de comercialización, distribución y precios para los venezolanos. "El compañero William Contreras será el nuevo ministro de Comercio Interior para llevar adelante el programa de equilibrio en el marco del Programa de Recuperación Económica", expresó.

Maduro refirió que este Ministerio permitirá organizar todas las redes de distribución mayoristas, comercialización y formación de precios que permita instalar e implantar "los nuevos equilibrios" del Programa de Recuperación Económica de Crecimiento y Prosperidad. "Quiero un plan para el fortalecimiento del comercio interno. Un comercio floreciente donde se puedan combinar todas las formas de hacer el comercio nacional; con respeto a las leyes, respeto de los precios acordados y defender el salario de los trabajadores" dijo Maduro.

Contreras es, además, el presidente de la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos (Sundde).