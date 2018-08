El Sí gana en la Consulta Anticorrupción de Colombia pero votos no logran piso mínimo

Bogotá, agosto 27 - Con el 97,42 por ciento de las mesas escrutadas, la opción del "Sí" a la Consulta Anticorrupción votada este domingo en Colombia, alcanzó el 99 por ciento de las preferencias en sus siete preguntas.



Sin embargo, el número de votos, de 11.249.761, no logró superar el piso mínimo de 12.231.314 para que los puntos sean aprobados. Esta cifra corresponde a la tercera parte del censo electoral.



Al no haberse alcanzado el mínimo de votantes, el presidente de la República podría adoptar las medidas mediante un Decreto.



El excandidato presidencial de los sectores progresistas de Colombia, Gustavo Petro, definió la jornada como "un éxito". "Si los corruptos se asustaron con los ocho millones (la votación obtenida por él en los comicios presidenciales) que ahora se asusten con más de once millones", dijo el político. "Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado", aseveró.



La consulta, impulsada por el Partido Verde, constaba de siete preguntas; referendo que fue aprobado por unanimidad el pasado 5 de junio en sesión plenaria del Senado colombiano.



Los Siete Puntos



Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.

Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

Contratación transparente obligatoria en todo el país.

Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.





