Colombia: Comienza la jornada de Consulta Anticorrupción

Bogotá, agosto 26 - Este 26 de agosto más de 36 millones de colombianos responderán "Sí" o "No" a las siete preguntas de la Consulta Anticorrupción. De ser aprobada, se convertirá en ley.



1. ¿Cómo surge?



El proyecto de la Consulta Anticorrupción fue impulsado por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano del Partido Verde.



"Nace del cansancio de la gente frente a la situación de corrupción del país", explicó Lozano, en entrevista con el medio colombiano El Espectador.



2. ¿En qué consiste?



La consulta está integrada por 7 preguntas enfocadas en eliminar la corrupción política en el país.



- Reducir el salario de los Congresistas y altos funcionarios del Estado (de 10.400 a 6.500 dólares).

- Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

- Contratación transparente obligatoria en todo el país.

- Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

- Máximo 3 periodos en corporaciones públicas.



3. ¿Cómo se aprobaría?



Para que el proyecto sea válido deben participar en la votación 12.140.342 colombianos. Además, para ser aprobado cada una de las 7 preguntas debe obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios totales (50 por ciento + 1).



Los colombianos pueden responder a las preguntas de su preferencia, pues cada una se contabiliza de forma independiente.



Más de 36 millones de colombianos componen el censo electoral y tendrán disponible 97.027 mesas en 11.233 puestos de votación ubicados en todo el país.



4. No hay certificado electoral



Según los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 no se entrega certificado electoral. La senadora Angélica Lozano explicó que el valor para los ciudadanos estará en darle un golpe a la corrupción.



5. ¿Quiénes están a favor y quiénes en contra?



A favor: La gran mayoría de los partidos políticos se han pronunciado a favor de la consulta anticorrupción.



En contra: El Centro Democrático (derecha radical), al que pertenece el presidente Iván Duque, se opone al proyecto de la Consulta Anticorrupción desde que el dirigente del partido Álvaro Uribe Vélez dijo que preferiría apoyar medidas radicadas por el Gobierno.



La congresista Claudia López indicó que el presidente Duque solo incluyó en su proyecto gubernamental dos de los siete puntos de la consulta, por lo tanto la realización de esta sigue siendo válida.



En el Senado los representantes del partido de la U y varios senadores de Cambio Radical estuvieron en contra de la consulta. También se opuso el excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras.



6. ¿Qué sucederá tras la consulta?



El Congreso de Colombia deberá adoptar las preguntas que recibieron voto afirmativo y expedir una ley dentro del mismo periodo de sesiones o a más tardar el siguiente. Si se vence este plazo (un año), el presidente Iván Duque podrá convertir las medidas en ley mediante un decreto.



Si solo algunas preguntas son avaladas en la votación, estas deberán respetarse y ser tramitadas para convertirse en ley.



