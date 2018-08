Descontento por retraso en el pago de pensiones y por aumento de pasaje del transporte público

Agosto 23 de 2018.- Como un balde de agua fría les cayó a los pensionados el retraso del pago de sus pensiones, las cuales eran aguardadas desesperadamente para cubrir el hueco de esta transición monetaria. La pensión que es cancelada cada mes por adelantado y con las cuales cuentan para sus gastos los adultos mayores han sido pospuestas para los primeros días de septiembre, esto ha creado indignación y descontento por ser abrupta y tardía, anunciada el mismo día en que pensaban sería su cobro, lo cual los ha dejado perplejos, como lo han dejado saber a través de este medio. Señalan que no es justo cuando en estos momentos de cambio del cono monetario, ellos se queden sin ningún sustento para cubrir sus necesidades, pues el hambre no entiende de esperas ni retrasos.

Así mismo cuestionan el aumento adelantado del pasaje, cuando ni siquiera tienen dinero para comer, mucho menos poseen el tipo de moneda para cubrir un nuevo monto de 1 bolívar soberano (100 bolívares), porque hasta ahora con 100 bolívares podían cubrir la mitad de varios pasajes que es lo que les cobran los choferes (los que se detienen, porque la mayoría no lo hacen) y sus hijos que tampoco han cobrado el aumento, no saben como van a pagar el nuevo pasaje.

Lo lógico dicen es que se pagaran los aumentos y luego el incremento del pasaje, que según han entendido volverán subir de precio cuando se implemente el subsidio y aumento de la gasolina.

Así mismo, no pueden comprender que el pago sea fraccionado en tres partes y se preguntan si es que no hay suficiente dinero para honrar dichos pagos. Plantean que la situación es muy confusa, pues por un lado les dicen que les van a dar el bono de reconversión monetaria a todos los pensionados y esta es la hora en que muchos de ellos no lo han recibido.

Personas de la tercera edad piden claridad y respeto, pues no son seres sin importancia, no son ciudadanos de segunda para que los acomoden siempre en la última fila.

A través de este portal, quieren hacer llegar su malestar y prefieren mantenerse en el anonimato pues temen que al aparecer o mostrar su descontento en público, puedan ser sancionados de alguna manera.

https://IVSS: Pago de pensiones se realizarán los días 1,7 y 14 de septiembre

https://Acordaron las tarifas provisorias del servicio de transporte que se cobrarán en toda Venezuela