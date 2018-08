(VIDEO) Se pregunta R. Montemarani: ¿Es que Colombia nos invade a través de las tiendas CLAP?

Miércoles, 22 de agosto de 2018.- Dentro de la serie de informaciones que dio Roberto Montemarani, el miércoles quince de agosto, en ocasión de reportar la reapertura el Gran Abasto Bicentenario de la plaza Venezuela, luego de meses de permanecer cerrado, sin ninguna explicación por parte de las autoridades del ministerio de Alimentación, llama poderosamente la atención la referencia que hizo sobre las llamadas Tiendas CLAP, que no son del gobierno y que presuntamente pertenecen a una corporación colombiana. ( Salva Food y Fondo Global )



Nos preguntamos cómo lograron posicionarse del nombre CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción ), cómo lograron hacerlo suyo, a tener propiedad sobre el mismo, quien les dió autorización para ello, es que acaso el Gobierno Nacional no tenía debidamente registrado el nombre, qué clase de negociación existió, que de hecho están manejando un grupo de locales que solían ser de Abastos Bicentenario,



Freddy Bernal quien es el Coordinador Nacional de este programa, debe declarar al respecto y aclarar ante la opinión publica esta extraña situación, donde una corporación privada de la república de Colombia, aparentemente y legalmente, está haciendo uso y utilizando comercialmente del nombre de un programa fundamental para el país, en esta época de crisis y que es manejado por el gobierno venezolano.



¿Es que existen socios locales, venezolanos, envueltos en esta atípica situación?



Investigamos en las redes y hacemos referencia esta nota aparecida en a Las Verdades de Miguel 644 – 29 de Septiembre de 2017: BACHACOS. ¿Quién está detrás de los abastos y autos mercados CLAP? Como consecuencia de su administración miles de ciudadanos comprometidos con sus comunidades han quedado al margen de esa actividad. El gobierno entregó sus derechos a SALVA FOODS 2015 C.A., una firma de Carlos Lizcano Manrique y de José Higuera Lizcano, el primero tiene nexos con Álvaro Uribe. Los abastos y auto mercados CLAP están bajo la dirección de Carlos Arteaga y Betzi Mata, y sus anaqueles son atiborrados de productos sin PVP (así se lo exigen a los proveedores). Les están entregando locales en concesión en todo el país con arrendamientos muy bajos y además reciben financiamiento del Estado. Hasta ahora cuentan con 300 establecimientos, donde los consejos comunales no tienen ni voz ni voto. Hoy funcionan más de 40 autos mercados CLAP, de los cuales 5 están en Fuerte Tiuna; en ellos se vende a precios iguales o mayores a los del resto de las cadenas de supermercados (¿precios de bachaqueros?). Las oficinas de SALVA FOODS 2015 C.A funcionan en el piso 15 del Centro Altamira.



Esto tiene que investigarse.



Mosca con los Bicentenarios, Nicolas Maduro Moros, mencionó Montemarani, mosca con eso, recuerda que a ti te calientan mucho las orejas con historias que son mentiras.



Dicho por ti mismo.



Hablaste de aquellos funcionarios que para justificar sus actos te caen a coba.



Al ministro de alimentación, mayor general Luis Medina Ramírez, le sugirió una posible solución al problema de las colas que se arman todas las mañanas en la Gran Avenida, en la acera que da a la puerta del Abastos Bicentenario: En esta esquina a las cinco de la mañana usted tiene que poner un guardia nacional pidiendo cédula...y se acabó el problema.



Mencionó Montemarani a Ramón Campos Cabello, presidente de los Abastos Bicentenario...quien demostró que sabe manejar negocios en tiempos de crisis y a Ángel Estrada, gerente del Bicentenario de la plaza Venezuela quien a pesar de prácticamente no tener productos en la tienda, abre la tienda y pesar de eso viene la gente a comprar.



Hizo referencia a la remoción del supervisor jefe, Carlos Vera, el único policía nacional que aquí sabía hacer su trabajo...lo removieron del cargo y lo sacaron de aquí del Bicentenario...el único que sabia manejar al público y poner orden dentro del Bicentenario.



Cerró con un comentario sobre la Panadería Bicentenario donde según mencionó, el aumento de los precios ha sido descomunal: aumentó el pan el 1000%...de veinte mil pasó a doscientos mil.















