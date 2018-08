Zulia: Al menos 50 pacientes renales tienen dos días sin diálisis por falta de agua

11-08-18.-Al menos 50 pacientes están en el Centro de Diálisis de Occidente esperando que los dialicen. De ese gripo, 12 están graves, se están ahogando. No los atienden desde el miércoles y ya no aguanta. La falta de agua los tiene sin poder recibir el tratamiento que para este tipo de enfermos es igual a mantenerse vivos, reporta el portal El Pitazo.



La denuncia la hicieron pacientes y sus familiares. Están desesperados. Unos lloran, otros reclaman. Otras prefieren calmarse porque ya no pueden respirar, están hinchados.



Rómulo Quintanilla de 55 años, recibe el tratamiento hace casi tres años y dice que está preocupado por la situación. “Nos dicen que aquí no hay una gota de agua. A mí me toca hoy y si no me dializan tengo que esperar hasta el martes, No sé si aguanto”.



Le preocupa que del grupo de los que están asfixiándose, no reciben el tratamiento desde el pasado miércoles. “Así nadie puede aguantar. Esto es inhumano”.



Los pacientes de diálisis en Zulia han protestado desde inicios de año por la falta de insumos. Las fallas de luz los han afectado y ahora están sin agua.



Se estima que en el estado, hay al menos 400 pacientes. Hasta el mes de mayo habían muerto 25, solo en uno de los 3 centros donde dializan en Maracaibo.