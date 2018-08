Valor de la vida aumenta en clínicas privadas

10 agosto 2018 - La exigencia de excesivas sumas de dinero en clínicas privadas de la ciudad de Caracas para ingresar pacientes, aunque sus vidas estén en riesgo, ha impactado con fuerza en la economía de los habitantes de la capital del país que, en algunos casos, se ven en la obligación de pagar costos adicionales a la cantidad que cubre su seguro médico para solicitar que atiendan a un familiar, mientras aguardan por la clave.



A finales del mes de julio, una caraqueña con 37 semanas de embarazo –que ya había roto fuente– recorrió la ciudad junto a su pareja en busca de algún centro de salud donde pudiera dar a luz, constatando que los precios para cesáreas, sin incluir el pago de honorarios médicos, variaban entre 2 mil millones, mil 200 millones y 350 millones de bolívares fuertes, en clínicas como Vista Alegre, Rescarven y Especialidades Quirúrgicas D.O.S., respectivamente.



“Cuando llegué a Rescarven me dijeron que el seguro médico –Pirámide–, por maternidad, cubría solo 25 millones, además había problemas porque supuestamente mi esposa no estaba registrada en el seguro, por lo que tuve que pagar 30 millones para que la pudieran chequear”, explicó el esposo de la paciente.



Cobros fantasmas



Por otra parte, algunas personas han denunciado que los cobros dobles son ahora una estrategia para generarle más ingresos a las clínicas. Una llamada explicando que el seguro médico no cubrió la totalidad del servicio y que la persona debe dirigirse nuevamente al centro de salud privado para cancelar “el monto restante” es el anzuelo.



En estos casos, la persona debe comunicarse inmediatamente con el personal de Recursos Humanos de su centro de trabajo y solicitar que validen la veracidad de la situación a través de la empresa aseguradora, así como evitar realizar algún pago antes de verificar la información.



Alerta ante irregularidades



Anderson González, analista de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) de Recursos Humanos de la Fundación para la Comunicación Popular CCS –encargado además de contactar a la compañía aseguradora de la fundación–, aclaró que los cobros para ingresar pacientes asegurados a las clínicas son ilegales. Añadió que algunas irregularidades de este tipo se han presentado en centros de salud privados como el Centro Médico de Caracas, La Arboleda y Clínicas Caracas, todos ubicados en San Bernardino. En contraposición, recomendó el Centro Ortopédico Podológico –también en San Bernardino– como una de las instituciones de salud privada con mejor servicio de atención médica.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 356 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://ciudadccs.info/valor-la-vida-aumenta-clinicas-privadas/)