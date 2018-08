(AUDIO) Presidente del comité de usuarios: Falta de transporte público genera retraso en el Metro de Caracas

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

08-08-18.-El presidente del comité de usuarios del Metro de Caracas, Ramon González, expresó durante una entrevista en Unión Radio que la falta de transporte público y el costo de las unidades ha generado que el sistema súbterraneo sea un “caos” para los ciudadanos.“El Metro se convirtió en el gran caos para los caraqueños, ya no es la gran solución. Los torniquetes están libres, no se cobra el pasaje, hay poco alumbrado en las estaciones, algunas de las escaleras mecánicas están paralizadas y otras dañadas” dijo.González criticó que el servicio sea gratuito porque no produce ingresos para su mantenimiento.“Yo considero que el Metro debería cobrar el pasaje para hacerle mantenimiento y mejorar las instalaciones”.Ante la celebración de los 41 aniversario de fundación del Metro de Caracas, González, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a que tomen las medidas necesarias para mejorar el servicio de este medio.“Los usuarios le pedimos al gobierno que se pongan la mano en el corazón y le brinde al Metro unos buenos recursos para recuperar todas las estaciones y todo nuestro sistema, para que siga siendo nuestro orgullo dentro y fuera de Venezuela”.