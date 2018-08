(VIDEO) Denuncian: Se robaron el Fondo de Pensiones de jubilados de PDVSA

Lunes, 6 de agosto de 2018.- El miércoles primero de agosto, en horas de la mañana, frente a la sede principal de PDVSA en La Campiña, Caracas, manifestaron un grupo de jubilados de esta empresa, casa matríz de la industria petrolera en Venezuela, siguen reclamando por el Fondo de Pensiones.



Tenían pautada una reunión con directivos para tratar entre otros temas la situación del referido Fondo.



Reunión, que según lo informado posteriormente, no se efectuó, ya que ninguno de los directivos convocados acudió a la cita.



El Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA, según algunas de las declaraciones recogidas ese día, se encuentra en una situación de incertidumbre y prácticamente quebrado.



Nicolás Gochenco miembro de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP) que agrupa a un grupo aproximadamente de dieciocho mil jubilados, de un total de veintiocho mil, declaró que: nuestras peticiones están siendo escuchadas, el problema es que se están dando demasiadas largas a nuestras peticiones.



En el año 2014 se modifica el artículo 33 a espaldas de los jubilados petroleros...no nos notifican y PDVSA dispone de los excedentes y del Fondo de Pensiones a su conveniencia...sin importar que aquí hay un grupo de veintiocho mil jubilados que dependemos del Fondo de Pensiones, porque la pensión no lo paga PDVSA, lo paga es el Fondo de Pensiones que fue creado en el año 1993.



Ahorita, en este momento, PDVSA mantiene una deuda con los jubilados petroleros de 2.600 millones de dólares, cosa que ese dinero lo tocaron y resulta que veintiocho mil jubilados estamos prácticamente en la calle.



Doctor Tarek William Saab, hay veintiocho mil jubilados que estamos prácticamente en la calle porque las pensiones son paupérrimas, durante toda nuestra vida laboral le hemos estado pagando a PDVSA, nos han estado descontando el Fondo de Pensiones y ahora nos tienen como jubilados de tercera, aquí en Petróleos de Venezuela y nuestras pensiones son paupérrimas.



Estamos abogando para recibir una pensión digna y justa.



Por su parte Yovani Colmenares manifestó: Nosotros lo que queremos, nosotros lo que si queremos (es saber) ¿dónde está el Fondo de Pensiones?, ¿dónde están lo millones de dólares que nosotros reunimos durante nuestras vidas en la empresa petrolera?



Se cogieron los cobres, los reales, se cogieron, como dicen ustedes los caraqueños, los reales, para nosotros, los cobres y esos cobres es nuestro, entonces, queremos saber dónde está eso, que el doctor Fiscal, Tarek que averigüe quién se robó esos reales, porque esos reales fueron robados, porque no aparecen por ningún lado.



Nosotros lo que queremos es que nos devuelvan nuestro dinero



Otro jubilado intervino: En febrero del 2016 se le hizo la primera carta a PDVSA, seguimos en la misma situación, nos reciben...hay un cambio en la junta directiva, se pospone la decisión, llevamos un año y seis meses, no puede ser que sigamos en esta situación, queremos una respuesta ya.



Retomó la palabra Gochenco y se refirió a la participación del sindicato oficial: En el último contrato colectivo, le tengo que decir, precisamente los jubilados de PDVSA, fuimos excluidos, gracias al señor Will Rangel y a la FUTPV.



Como nosotros tenemos un Fondo de Pensiones, entonces no nos corresponde el Contrato Colectivo, eso fue lo que se alegó, ahora, nosotros decimos , bueno, ni el Contrato Colectivo ni el Fondo de Pensiones, entonces estamos en la calle.



Señor Will Rangel lamento, usted el día de mañana va a ser jubilado, ojalá que usted no esté en esta misma situación que estamos nosotros hoy en día.



La señora Bertha viuda de Cona, sobreviviente: también estamos pasando las calamidades que están pasando los jubilados, igualito, nos deben nuestro Fondo de Pensiones, lo que le corresponde al jubilado, también nos toca a nosotras, a las sobrevivientes, igualito, se robaron nuestros fondos.



Las autoridades no nos dicen nada, que nos tienen engañados, que que le vamos a dar una respuesta y a esta fecha, tenemos desde el 2014, nos deben 2014, 2015, 2016 y el 2017 y esta es fecha en que todavía no nos han entregado la auditoría de este año.



En el año 2007, cuando el presidente Chávez, reconocieron que nosotras las sobrevivientes de ese año, teníamos derechos igualito que todas las demás, a raíz de la firma del Contrato, porque el dijo que aquí no había discriminación para nadie, en cambio ahora, hoy en día, PDVSA nos tiene a nosotros discriminados, hay discriminación, hay tres clases de jubilados...no hay una jubilación que sea igualita para todos, sino distinta.



Finaliza la señora Bertha con un mensaje directo al presidente Nicolás Maduro: Presidente que se ponga las manos en el corazón, que nosotros somos personas de la tercera edad, tercera edad y que estamos pasando hambre, tenemos enfermedades y no tenemos, por lo menos yo soy diabética, soy hipertensa y no hay medicamentos, ni en las clínicas de PDVSA, ni en las farmacias y con lo que me paga PDVSA no puedo comprar los medicamentos, eso, que se ponga la mano en su corazón.

