Madrugar, colearse y calarse horas de colas fue parte del Censo Nacional de Transporte

04-08-18.-Entre 10 y 23 horas estuvieron esperando quienes esperaron para registrar sus vehículos en la plaza Bolívar, en el casco central de Caracas. La mayoría de las personas estaba confundida porque no sabía que podía hacer el trámite desde su casa

Era las dos de la mañana del viernes 3 de agosto cuando los motorizados, conductores particulares y transportistas comenzaron a llegar a los espacios de la plaza Bolívar, en el casco central de Caracas, para registrarse en el Censo Nacional de Transporte (CNT).

El primero en llegar a la cola fue Andrés Delgado junto a unos siete compañeros de la línea motorizada que tienen en Catia. Se fueron en "cambote" para evitar ser asaltados y hablar mientras pasaban las horas.

Las experiencias vividas en los operativos de venta de aceite que se realizaron en el Poliedro de Caracas el pasado 13 de julio y en los censos de motorizados le enseñaron que a estas jornadas "no se puede llegar a las 6 o 7 de la mañana porque vas a salir a las 7 u 8 de la noche. Nos ha pasado", comentaba Delgado.

El mototaxista Andrés Delgado salió del censo a las 12:30 del mediodía, después de casi 23 horas de espera

Muchos de los asistentes esperaban que "el operativo empezara a las 7:00 am, pero fue a las 11:20 am cuando apenas nos dieron acceso para ingresar a la plaza", narraba mientras se sentaba debajo de los toldos.

Andrés relataba, molesto, que fue la primera persona en llegar, pero cuando ingresó a la parte interior de los toldos se llevó una megasorpresa: tenía 30 personas delante de él.

A su juicio, durante la organización del evento hubo una mala planificación porque ellos se enumeraron para que ninguna persona se coleara, pero su esfuerzo no valió de nada pues "cada 5 minutos salía una persona distinta a dar una información incoherente. ¡Vuelven loco a todo el mundo!".

Los guías de los puntos de control confundieron a los conductores

Ante las diferentes opiniones y las múltiples dudas "decidimos no movernos de aquí y esperar hasta ser atendidos", afirmaba con resignación mientras esperaba que la conexión a internet se restableciera y los jóvenes del Movimiento Somos Venezuela lo recibieran para hacer efectivo el registro.

Así como Delgado, fueron muchas las personas que asistieron a la plaza Bolívar, en Caracas, pese a realizar el registro el línea. Había mucha confusión, pues pensaban que también debían realizar una validación física, pero no. No era necesario.

Sí, durante la jornada se pudo comprobar que la asistencia del conductor no era necesaria, pues el tramite se puede realizar de forma muy sencilla desde la comodidad de su hogar con tan solo ingresar al portal www.patria.com.ve, entrando en la pestaña de vehículos y llenando los campos presentados.

El censo se puede realizar desde la comodidad del hogar

Quienes hacían su cola esperan con convicción que a través del censo les ayuden a conseguir los cauchos, lubricantes, baterías y demás insumos para sus vehículos.

"La situación esta fuerte para nosotros y solo queremos brindar un servicio a la población, pero los recursos propios no dan para mantenernos", comenta Andrés. Asimismo, no cree en los rumores de pasillos acerca de que el pago de la gasolina sea a través del carnet de la patria. Además, asegura que no es la primera vez que pasa por este proceso y que todo aquel que "es revolucionario está preparado para esto y más".

Andrés salió de las mesas del registro a las 12:30 m, pero ahora debe pasar por el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren) para cambiar los papeles de su moto porque no están a su nombre.

"Un descontrol desesperante"

El clamor de todos era que hubiera mayor organización en estos operativos, con el fin de que se respete el tiempo de las personas. "Perdimos todo este tiempo aquí. No pudimos ir a trabajar. Esto es un descontrol desesperante", gritó un señor en la enorme cola.

Solicitan mejorar la organización, pues el "descontrol es desesperante"

Los conductores que carecen de la titularidad del automóvil pueden asistir hasta el Saren o al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) para regular la condición actual del vehículo.

Con los pies inflamados después de largas esperas, José Manuel Venegas comenta apenado que, para ingresar, tuvo que colearse junto a otro grupo de personas con muletas porque no había una fila para las personas con discapacidad y el "descontrol" reinaba en la única cola para censarse.

"Todo el grupito que está en la segunda fila se coleó conmigo, pero es que si no, seguiría allí atrás, en la fila, sostenido con estas muletas y realmente es muy agotador", confesó Venegas, quien es taxista desde hace algunos años.

Otros asistentes consideran que el uso del carnet de la patria para cancelar la gasolina puede paliar la falta de efectivo que hay en el país, como es el caso del profesor José Corredor.

Corredor espera que el censo mejore la situación del transporte

La camioneta de Corredor, que también es policía jubilado, no está funcionando debido a la anarquía que reina en los venta de insumos y repuestos. Sin embargo, con entusiasmo fue a registrar su unidad en el Censo Nacional de Transporte /CNT) con la esperanza de que en manos del Gobierno mejore la situación del transporte.

La principal queja de los usuarios consultados fue que la jornada empezó sumamente tarde por diversos problemas técnicos, que los obligó a pasar entre 10 horas y 23 horas de pie, bajo la lluvia repentina y el sol que atizaba ocasionalmente.

El representante de la Alcaldía de Caracas, José Reyes, informó que esta herramienta busca proteger a los transportistas e identificar las principales necesidades del gremio.

Estarán desplegados hasta las ocho de la noche

Este despliegue en la plaza Bolívar de Caracas cuenta con 22 máquinas para registrarse en el sistema del carnet de la patria y otras son 12 para el Censo Nacional de Transporte, que están instaladas desde las 8:00 am hasta 8:00 pm durante este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto.

Reyes destaca que no es necesario asistir a las plazas Bolívar si ya el conductor realizó el registro por internet, pues estos puntos están destinados a quienes necesitan asesoría.

Por otro lado, los transportistas se apostaron este viernes en la avenida Francisco de Miranda con sus unidades para rechazar el nuevo censo del transporte.

*KATHERINE DONA