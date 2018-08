EEUU: Detienen en Miami a empresario venezolano acusado de estar vinculado a la red de sobornos de PDVSA

Tenía orden de arresto tras una denuncia penal presentada ante un tribunal de Texas. Está acusado de entregar al menos USD 629.000 a un ex funcionario de la petrolera estatal venezolana a cambio de privilegios por encima de otros contratistas.



Miami, 01 de Agosto - Un empresario venezolano-estadounidense que controlaba múltiples compañías fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami por sobornos a un funcionario de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cambio de un trato comercial favorable. Lo informó el Departamento de Justicia de EEUU a través de un comunicado.



José Manuel González Testino, de 48 años, tenía orden de arresto basada en una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas que fue revelada el martes. Y este miércoles hizo su primera aparición ante el juez Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.



González está acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario venezolano.



Según la denuncia penal, González y un cómplice pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de que este adoptara medidas para "dirigir" proyectos de la compañía petrolera a sus empresas, darle prioridad a la hora de recibir pagos y otorgarle contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.



El Departamento de Justicia de EEUU advierte que las acusaciones contenidas en la denuncia son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.



La detención fue confirmada por Brian A. Benczkowski, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Ryan K. Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).



El pasado miércoles 25 de julio, la Fiscalía estadounidense anunció que desbarató una red de ex funcionarios venezolanos que lavó 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida.



La demanda señalaba que la operación de malversación de fondos comenzó en diciembre de 2014, cuyo plan era lavar alrededor de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, que atraviesa una profunda crisis. Ese dinero era obtenido "a través de sobornos y fraude".



En mayo de 2015, sin embargo, los fondos malversados se duplicaron a 1.200 millones de dólares.



La Fiscalía indicó que este esquema de corrupción fue respaldado por corredores, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y otros países.



Hasta el miércoles pasado ya habían sido detenidos dos empresarios: Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45. Tres venezolanos, un portugués y un uruguayo, son los que completan esta red de corrupción.