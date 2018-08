(VIDEO) Hospital de los Valles del Tuy cumple tres días sin luz; las consultas están suspendidas y tampoco atenden emergencias

01-08-18.-Con velas se están alumbrando en las horas nocturnas, los pacientes recluidos en el Hospital General de los Valles del Tuy (Hgvt), el cual se encuentra sin energía eléctrica desde la madrugada del lunes 30 de julio. Todas las consultas están suspendidas y tampoco se están atendiendo las emergencias, reseña el portal El Pitazo.Trabajadores del centro hospitalario, quienes solo están cumpliendo horario, refirieron que la planta de electricidad que surte el lugar no puede ser encendida, ya que el área está inundada de aguas residuales.Lo más grave, según explicó parte del personal, es que las aguas negras se filtraron hacia el tanque de agua potable.Otra problemática planteada por el personal del principal hospital de la subregión tuyera, es la acumulación de los desechos sólidos en los diferentes servicios debido a que los trabajadores del área de mantenimiento, no tienen material para trasladar la basura al depósito, el cual igualmente está colapsado.“Estamos hablando de desperdicios que se utilizan en el área de pabellón y la sala de parto, donde los malos olores y la inmundicia, pueden ocasionar que se active una bacteria”, indicaron los denunciantes.Dijeron además que el martes se llevaron a la ciudad de Los Teques, las ambulancias asignadas al Hgvt. “Ese día llegó una paciente con un fuerte dolor y como no había luz, el médico la atendió en el autobús Encava donde la trasladaron al centro asistencial”, indicaron.Los familiares de los pacientes hospitalizados también se pronunciaron e hicieron un llamado a las autoridades, para que resuelvan tanto el problema de la electricidad como el de las aguas putrefactas y la basura. “En la noche da miedo estar en este hospital, pues los pasillos están oscuros y ello además de un riesgo, porque nos podemos golpear o caer, es un peligro, ya que cualquier extraño puede hacer de las suyas”, dijo Dignora Aponte.En predios del hospital se supo además que el martes, desconocidos hurtaron los bolsos personales de los médicos especialistas en el área de descanso, adyacente a la sala de parto.