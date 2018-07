Denuncian que colegio en Guárico exige carnet de la patria y del Psuv para inscribir a estudiantes

31-07-18.-Representantes de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, ubicada en el sector Los Aguacates en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunciaron que las maestras están exigiendo a los representantes que deben llevar el carnet de la patria y el carnet del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), como requisito para inscribir a sus hijos en el nuevo año escolar 2018-2019.

"Esto me parece a mí una falta de respecto, porque no tengo ninguno de los dos. Entonces qué pasa: el niño me va perder los beneficios si le llega el bulto escolar, si le llega la Canaima, si le llega los útiles escolares. No puede ser", denunció una representante, quien pidió mantener el anonimato, para evitar represalias, publicó el portal Radio Fe y Alegría.

"Los únicos requisitos que nos pedían antes era la cédula de identidad, la foto del niño y la partida de nacimiento. Eso era todo lo que pedían… ¿cómo van exigir un carnet? Eso es politizar. Nunca habían metido la política en las escuelas, ahora la están metiendo", agregó.

La emisora entrevistó a Andrea Parra,la presidenta de la Confederación de Trabajadores de Venezuela seccional Guárico (CTV), quien señaló: "hay otro punto delicado que está afectado a la población estudiantil en el estado y digo está afectando, porque hay testimonios de los representantes que han recibido mensajes de los docentes, donde les están solicitando que se presenten con el carnet de la patria".

"Nosotros sabemos, ante las leyes que rigen, los requisitos para la inscripción de un niño de un grado inmediato superior: solamente la partida de nacimiento, si no tiene edad de cédula, su boleta de promoción un grado a otro, por lo que nosotros de la CTV Guárico, rechazamos esa arbitrariedad de parte del régimen", expresó.

Parra indicó que esta situación es discriminatoria, por lo que le hizo "un llamado a los padres y representantes para que denuncien ante a la Defensoría del Pueblo esta arbitrariedad".