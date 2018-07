(VIDEO) Tony Navas de Sintrasalud, Distrito Capital: En el Oncológico Luis Razetti no le da comida a los pacientes

Lunes, 30 de julio de 2018.- En el Instituto Oncológico Luis Razetti no le dan comida a los pacientes, denunció el sábado 28 de julio, Tony Navas presidente de Sintrasalud, Distrito Capital-



La información de este caso la proporcionó un delegado de Sintrasalud distrito Capital y Navas nos leyó el mensaje que este le envió a su teléfono, que se explica por si mismo:



Amigo Tony, en el Oncológico Luis Razetti no le están dando desayuno, ni almuerzo, ni cena a los pacientes, a parte de eso no están comprando gas de bombona. Le están diciendo a los familiares de los pacientes que le traigan la comida, así están las cosas por allá.



Continua Navas: este mensaje que se explica por si solo, evidencia la falsedad de un gobierno mentiroso, insensible, indolente y profundamente corrupto.



Estas son las razones por las cuales las compañeras enfermeras y el resto de trabajadores de la salud estamos en conflicto.



Ratificamos el apoyo, el total apoyo y alentamos al resto de trabajadores, en este caso, los eléctricos, los cementeros, los compañeros de las hidrológicas, los petroleros, a hermanarnos en una sola lucha porque la lucha de los trabajadores de la salud es la lucha del pueblo venezolano por salarios dignos y porque no nos maten de hambre.