Zulia: Crisis hídrica agrava a los pacientes renales

Maracaibo, julio 27 - La crisis hídrica no solo causa molestias domésticas. Va más allá y amenaza a un sector vulnerable de la población que se mantiene con vida solo por el tratamiento de hemodiálisis: los pacientes renales.



En la capital zuliana, instituciones privadas, dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), denuncian que por las fallas en la distribución de agua potable su salud pende de un ‘hilo’.



“Se nos han muerto ocho compañeros en la última semana. Desde hace un mes, nos dializan solo dos horas. Estamos envenenados. Tenemos miedo a morir”, fueron las palabras que describieron la angustia de Fortunata Mayorga, de 58 años, quien hace vida en el Centro de Diálisis de Occidente (CDO), junto a otros 194 nefrópatas.



Sobre los fallecimientos, una enfermera que se mantuvo en el anonimato apuntó: “Los enfermos renales suelen tener otras patologías como la diabetes o la hipertensión. Lo que ellos están afrontando no es nada fácil. Pero las deficiencias en las diálisis pasan factura”.



En cuanto a la “medida de contingencia” para que el agua alcance para todos, resaltó que 120 minutos de proceso “no son recomendables“ porque se requiere el doble de tiempo. “Durante las primeras dos horas de tratamiento, la máquina saca el líquido y, en las dos siguientes, elimina las toxinas”, sentenció.



Malestar, ahogo, fatiga, dolor en los huesos e hinchazón son algunos de las secuelas que experimenta Ramón Mavárez, de 30 años, con este “racionamiento renal”, ante esto, exigió: “El Gobierno debe enviarnos los camiones todos los días. Estamos enfermos, tienen que garantizarnos nuestras necesidades. Todo el tiempo es una incertidumbre por no saber si habrá soluciones o el resto del material”.



La mañana de ayer, los afectados trancaron la avenida Delicias, en las adyacencias de la unidad y como medida de protesta. “No es posible que en nuestras condiciones tengamos que salir a la calle para clamar por un servicio tan básico”, sonó entre las quejas.



Funcionarios de la Policía de Maracaibo acudieron al lugar y lograron que un cisterna surtiera el tanque del CDO. El primer turno, que debía conectarse a las 7:00 de la mañana, entró a la sala a las 9:30.



Diariamente, esta institución demanda dos unidades completas de agua. Alexander Suárez, familiar de un paciente, lamentó que “los cisterneros dejan de ir, aunque el centro les paga 40 millones, porque en otros lugares les ofrecen más dinero”.



La misma preocupación les roba el sueño a los usuarios de la Unidad Centro del Sol, ubicada Sabaneta. “Cazadores de camiones”, así se describieron los 180 pacientes que claman por la distribución oportuna.



“Aquí se usan tres ‘viajes’ diarios. Hemos perdido diálisis por falta de agua, a veces, nos juntan a los tres turnos el mismo día; no podemos ni usar el baño. Encima, el agua que echan no está limpia y eso nos hace daño. Se tapan los filtros con el sucio”, manifestó Énger Hernández, quien lleva 18 años con el padecimiento de los riñones.



Los afectados aseguraron que, en reiteradas oportunidades, se dirigieron a Hidrolago. “Nos dicen que van a cumplirnos, se acomodan una semana y la próxima ya estamos secos otra vez”, apuntaron.



Al respecto, la secretaria de Salud del Zulia, Omaira Prieto, dijo esta semana: “Lo llevaré a la discusión de los gabinetes de Gobierno para que sea el mismo gobernador el que tome las decisiones y dé las órdenes”.



A su vez, el general Roger Hernández, presidente de Hidrolago, informó que al CDO se le entrega un camion cisterna de agua de forma gratuita.



“Hoy (ayer) se envió a ese centro de salud una cuadrilla de operacion y mantenimiento para ver cual es el problema ya que a la zona llega agua por tuberia. Se presume que sea algo puntual en la tubería de entrada de agua al Centro de Diálisis lo cual será abordado a la brevedad posible”, recalcó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 176 veces.