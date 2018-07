(VIDEO) Juan Carlos La Rosa: El IIRSA y el Arco Minero del Orinoco

Juan Carlos La Rosa: La IIRSA tiene una característica que está planteada claramente en el proyecto, que es la extracción de recursos primarios, no digamos la IIRSA es para que cambie el modelo industrial, la IIRSA no pretende que cambie nada en Latinoamérica, lo que ya se hacía se siga haciendo pero mejor Credito: aporrea tvi

Lunes, 225 de julio de 2018.- En la facultad de Ciencias de la UCV, en Caracas se realizó el pasado jueves 19, el foro denominado Arco Minero del Orinoco: Extractivismo en Venezuela, que presentamos integralmente a aporreadores y aporreadoras interesados en este vital tema para el país.



César Romero de la Plataforma contra el Arco Minero, segundo expositor, también sirvió de moderador y presentó inicialmente a Juan Carlos La Rosa Velazco quien trató el tema: IRSA y Arco Minero del Orinoco.



Expresó Romero que este es el capitulo inicial de las Jornadas Antiextractivistas, Capitulo Venezuela, este es un esfuerzo que se está haciendo entre distinta organizaciones que vienen preocupadas denunciando todo el tema del Arco Minero (AMO) y el extractivismo a nivel nacional (Plataforma contra el Arco Minero, la Guarura, Coalición Clima21, Centro Gumilla, Observatorio de Ecología Política, Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) y Drone Venezuela y la organización política Marea Socialista.



Inició su presentación Juan Carlos La Rosa señalando que forma parte de la página web La Guarura.info, de WAINJIRAWA y del Centro de Estudios de Variedades Indígenas y Africanas de América Latina y el Caribe.



Prosigue La Rosa: en el país y en el continente no se habla de la IIRSA, nadie habla de la IIRSA (Iniciativa de la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), es un tema que comunicacionalmente está vedado, nadie comenta sobre el, nadie se refiere a el cuando reivindica un plan de infraestructura...tiene una historia que está señalada por la no comunicación de esa historia.



Venezuela está en la IIRSA porque aporta energía.



La IIRSA tiene una característica que está planteada claramente en el proyecto, que es la extracción de recursos primarios, no digamos la IIRSA es para que cambie el modelo industrial, la IIRSA no pretende que cambie nada en Latinoamérica, lo que ya se hacía se siga haciendo pero mejor.



Lo que nos interesa es lo que la demanda necesita de nosotros.



En la IIRSA la naturaleza es vista como barrera y no como recurso.



Venezuela está en el eje Surinam-Guyana y Venezuela está en el eje Andino, está en esos dos ejes y en esos dos ejes ya tiene obras ejecutadas y proyectos ejecutados.



Quien manda es la demanda.



Promover la creación de mecanismos de cooperación bilaterales con consorcios estratégicos mediante los cuales se reciban recursos financieros que sean cancelados a través del suministro de crudo y productos. Plan de la Patria.



El plan de la Patria ya no es un plan, es una carta de intención.









