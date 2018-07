Se activaron los “cazacorruptos” venezolanos

14-07-18.-Aunque no acudan a las citaciones de la AN, los procesos abiertos contra presuntos funcionarios corruptos no prescribe, alertó el diputado Freddy Superlano

La corrupción puede ser uno de los hilos de la madeja de la crisis venezolana. Pero cada día que pasa ese hilo forma parte de otra madeja que trasciende fronteras: la de la justicia.

Cuánto dinero público ha ido a parar a bolsillos de funcionarios y exfuncionarios durante los recientes 20 años parece una cuenta difícil de sacar, al menos en este momento. Sin embargo, hay "cazacorruptos" que están dispuestos no solo a poner esos números en negro sobre blanco, sino a perseguir a los presuntos responsables.

Ismael León y Freddy Superlano durante evaluación de casos de corrupción

Una parte de esa cacería la realiza la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), institución que se ha encargado de documentar presuntos casos de corrupción. Pero otra corre a cargo de organismos internacionales que no solo han cuestionado el desempeño democrático del presidente Nicolás Maduro, sino que están dispuestos a demostrar que en la situación venezolana es la corrupción venezolana un elemento clave. "La corrupción mata", sostuvo Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento.

Aunque "muchos no lo prestan atención a lo que aquí pasa, la verdad es que sí hay investigaciones a escala internacional de los distintos grupos de inteligencia financiera", y "muchos de estos funcionarios pueden tener sanciones".

De hecho, tal como lo detalló, "todo el Grupo de Lima quiere tener un fondo donde todo lo que recoja por hechos de corrupción lo va a traer" y "nosotros tenemos una ley, que va ya para segunda discusión: la ley de recuperación de activos producto de la corrupción", para poder repatriar los recursos.

Este jueves, cuatro países –Colombia, México, Panamá y Estados Unidos– "reconocieron la importancia de la cooperación internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo" del presidente venezolano, según EFE.

Dependiendo de las fuentes consultadas se calcula que el daño a la nación por concepto de corrupción puede ser de 300 a 450 mil millones de dólares.

Conoco y el IVSS

Más de 10 investigaciones sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) lleva adelante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), y unas cuatro o cinco de instituciones de la salud. Incluso, hay una comisión especial del Poder Legislativo que está a cargo de las pesquisas del sector salud.

La organización Transparencia Venezuela registra, en el informe sobre los casos relevantes de presunta corrupción de 2017, varios en los que estaría involucrada la industria petrolera.

"El daño patrimonial que se la ha causado a la nación con el caso del Seguro Social está sobrepasando los 100 millones de dólares, solamente con una empresa que se mantiene en monopolio con esta institución para la compra de medicamentos, llamada Corpovex", relató Superlano.

Winston Flores: hay que citar a los funcionarios y exfuncionarios por crisis de la salud

Por este caso han sido citados, entre otros, Carlos Rotondaro, expresidente del IVSS. "Muchos de ellos son militares", acotó. Y la realidad es que probablemente no atenderán el llamado.

También se investigará "todo el entramado entre Conoco" y representantes legales de Pdvsa "que están involucrados también en distintos casos de extorsión, de manipulación", con un daño patrimonial de varios millones de dólares.

Ezequiel Sirit solicitó investigar el caso Petro Cumarebo

Los institutos de inteligencia financiera "han manifestado interés" en estos casos, y se va a intercambiar información con los países que forman parte del Grupo de Lima para "la traza legal económico, financiera que se dio entre Conoco, Pdvsa y otras instituciones", detalló el parlamentario.

Cuando los funcionarios citados no acuden "nosotros declaramos la contumacia", explicó Superlano. "Ese es un proceso que queda abierto" contra el funcionario, ya que "eso no prescribe".