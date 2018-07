Toda la verdad sobre los presuntos negocios de los hijos de Ramos Allup con Pdvsa

13 de julio de 2018.-

Caracas.-

Hay demandas en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. Una tormenta de acusaciones contra los hijos del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se han desatado en los últimos días a través de las redes sociales posterior a la salida de la tolda blanca de la Mesa de la Unidad Democrática. Rodrigo, Ricardo y Reinaldo Ramos D’Agostino, han sido señalados de estar incursos en negocios con la estatal petrolera. El presunto hilo conductor entre los Ramos D’agostino y Pdvsa, es Francisco D’Agostino, hermano de la esposa de Ramos Allup, Diana D’Agostino. Pero todas las pruebas apuntan a que la responsabilidad - o la presunta responsabilidad - solamente alcanza a Francisco D’Agostino, pues los hijos del polémico dirigente opositor, ni Diana D’agostino ni el propio Henry Ramos están involucrados en los expedientes judiciales ni forman parte de ninguna de las empresas señaladas.

El Cooperante

Los involucrados en las distintas acciones legales, según cita de un artículo del periodista Casto Ocando titulado "Batalla legal en cortes de USA y Europa enfrenta a empresarios petroleros en Venezuela", son "Francisco D’Agostino, Alessandro Bazzoni y Oswaldo Cisneros, socios en diversos proyectos petroleros en Venezuela. También implican a varias firmas establecidas en Venezuela y en Estados Unidos, y mencionan a media docena de individuos que participaron en presuntas irregularidades".

Estas demandas, según Ocando, han sido interpuestas por las firmas Chemplast Steel Industries Metals Ltd y Southern Procurement Services (SPS) en tribunales de Nueva York, Miami, Londres y Ginebra contra las firmas Elemento Ltd, registrada en Inglaterra y sedes en Londres y la Isla de Malta; y Castleton Commodities International (CCI), con sede en Stanford, Connecticut. Las acciones legales también incluyen a los socios de Elemento Ltd Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino y Carlos Galindo; y a Oswaldo Cisneros, que aparece asociado a D’Agostino y Bazzoni en la empresa mixta venezolana Petrodelta S.A., y a la firma DP Delta Finance B.V.

Pero Ocando aclara que "la empresa Elemento Ltd registra como directivos a D’Agostino, Bazzoni y Richard Rothenberg, en el registro de corporaciones inglés. En los papeles corporativos o de la demanda no aparecen otros familiares de D’Agostino, incluyendo sus sobrinos Rodrigo, Ricardo y Reinaldo Ramos D’Agostino, hijos del dirigente opositor Henry Ramos Allup".

Recientemente, se conoció que tanto a los hijos como la esposa de Ramos Allup se les anuló el pasaporte venezolano, una acción sistemática que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro contra todos los dirigentes opositores que les resulta incómodos, o en todo caso, contra los familiares de los líderes de la disidencia. De la cadena de comentarios formulados por anónimos contra la familia Ramos D’Agostino en las redes sociales, luego de determinarse que ni Ramos Allup, ni su esposa ni sus hijos están involucrados en demanda alguna en el extranjero, llama poderosamente la atención que se hayan presentado justo luego de la salida de la tolda blanca de la MUD.