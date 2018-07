Fiscalía investigará presuntas irregularidades en Caja de Ahorros de la UBV

12 de julio de 2018.- El Ministerio Público abrirá una investigación en la Caja de Ahorros de la Universidad Bolivariana de Venezuela (CATUBV) ante presuntas irregularidades que vienen cometiéndose en esa entidad financiera y que afectan el patrimonio de 3.250 miembros.

En 2017, la Superintendencia de Cajas de Ahorro del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas (SUDECA) decretó una medida de Vigilancia de Administración Controlada a CATUBV luego de realizar una inspección contable-administrativa que halló indicios de las irregularidades cometidas concluyendo que "miembros de los Consejos de Administración y de Vigilancia no cumplieron con los extremos legales establecidos en las normativas (…) excediéndose en el ejercicio de sus obligaciones que pueden poner en peligro objetivo, fines y patrimonio de la citada Caja de Ahorro" .

Tales hechos han generado una situación de parálisis de la Caja de Ahorros de la UBV que impide a sus asociados-as tener acceso a préstamos y otros beneficios, lo cual les agrava la situación económica ya que se les sigue descontando el 10% de aporte del trabajador pero el encaje patronal, de 10%, no se está haciendo en resguardo de los asociados-as de CATUBV. Esta decisión de las autoridades universitarias fue avalada en asamblea debido, precisamente, a las irregularidades detectadas.

El presidente de CATUBV, José Rodríguez, informó que la UBV por este concepto adeuda Bs. 7 mil millones y que a eso se le deben sumar los intereses de mora.

Pese a que SUDECA decretó la medida de Vigilancia, no se han establecido sanciones ni se ha profundizado en otras acciones que ayuden en el rescate de CATUBV.

En año y medio el malestar y la desesperanza de los socios-as, han crecido. Ante la inacción de SUDECA, varios miembros tomaron la iniciativa y elevaron la denuncia correspondiente al Ministerio Público (Expediente 189516-18) y al propio Fiscal General, Tarek William Saab.

ALGUNAS DE LAS IRREGULARIDADES

En la denuncia formalizada ante la Fiscalía el 31 de mayo de 2018, por Gioconda López, del Programa Nacional de Formación de Enfermería, se enumeran varias de las irregularidades:

Año 2009: inversión en Bonos Soberanos Internacionales con vencimiento en 2019-2024 por 387 mil dólares que se encontraban en custodia del Banco Bicentenario, pero la directiva decidió cambiarlos al Banco Nacional de Crédito sucursal Curazao sin la autorización de los asociados, incumpliendo el artículo 44 de la Ley de Cajas de Ahorro. En 2014: Compra y venta de dos apartamentos en Nueva Esparta sin el consentimiento de los miembros de CATUBV. Además, el importe de esas transacciones no fue registrado en la contabilidad de la Caja y no se sabe qué pasó con el dinero; En 2016 se introdujo ante el TSJ un recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar de suspensión contra las elecciones del Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración y delegados electos para el lapso 2016-2019 pero el alto tribunal tampoco ha dado respuesta. Igual casi todos los electos se fueron del país.

Además, según se pudo recoger, se hicieron rifas de vehículos y electrodomésticos que los agremiados nunca disfrutaron, y transacciones con empresas no inscritas en el Servicio Nacional de Contratistas pero sí asociadas a miembros de la directiva de la Caja de Ahorros.

NUEVAS ELECCIONES

En 2016 resultó ganadora la plancha integrada por la directiva vigente, conformada por Leonardo Maldonado (presidente), Eder Velasco (tesorero), Jonathan Manrique (secretario), José Rodríguez (suplente del presidente), Harrinson García (suplente del tesorero) y Mario Pineda (suplente del secretario). De esa directiva casi todos los titulares renunciaron justo a raíz de las decisiones aquí descritas.

El profesor Martín Padrino, del programa de formación de grado en Gestión Social para el Desarrollo Local, informó que es necesario renovar esos cargos y convocar elecciones para poder rescatar y sanear la Caja de Ahorros de una institución que como la UBV "nació para la Revolución".

- La representación que queda de esa directiva –dijo Padrino- no ha demostrado experticia y estamos en una situación de completa indefensión, ya que tampoco la Superintendencia de Cajas de Ahorro, del Ministerio de Finanzas, ha actuado de manera más contundente pese a las denuncias que hemos elevado. Exigimos a SUDECA que cumpla con el rol para el cual fue creada. Yo le pido a mis compañeros asociados que no se retiren y que se sumen a esta lucha porque la caja de ahorros es una conquista de los trabajadores que debemos preservar. Ganan más quedándose que retirándose.

El 31 de mayo de 2018, en asamblea realizada por los asociados-as de Caracas, no fue aprobada la Memoria y Cuenta de 2017 presentada por quienes ahora están en funciones: José Rodríguez, Presidente (suplente de Maldonado); Luis Brito, Secretario; y Eder Velasco (Tesorero). A todos ellos se les está pidiendo la renuncia para poder convocar nuevos comicios.

Se fueron del país

La directiva cuestionada (y sus suplentes) ya tiene nueve años en funciones debido a que fue reelecta en varios períodos en comicios impugnados ante el TSJ. Los miembros principales renunciaron y abandonaron el país.

Nos referimos a Leonardo José Maldonado, Presidente de CATUBV, quien renunció el 19 de septiembre de 2017 y ahora vive en Nueva York. Dejó a su suplente, José Rodríguez.

Jonathan Manrique, Secretario, renunció sin mayores explicaciones y ahora vive en España. Su suplente, Mario Pineda también se fue y designaron a Luis Brito. Manrique colocaba en su perfil del facebook que trabajaba en la empresa SILVER EXECUTIVE en Vision Travel, siendo directivo en UBV y secretario de la Caja de Ahorros. Maldonado, Manrique y el actual tesorero, Eder Velasco son miembros de esa firma.

Velasco, es el segundo de los dos que quedan activos de la Junta Directiva. En su perfil de Facebook informa que pertenece a Vision Travel. Su suplente, Harrinson García, también renunció al cargo.

Del Consejo de Vigilancia, su Presidenta, la profesora Darling Álvarez, obtuvo su jubilación, y ahora se desempeña como "Sex Coaching" en Boston.

El Vicepresidente, Maikel Noguera también renunció y ahora vive en Colombia.

Me siento estafada

Los más perjudicados por la situación planteada son los asociados-as. La profesora Lucila Contreras, del PFG en Comunicación Social, una de las afectadas expresó que "los socios estamos indefensos y sin esperanzas de conseguir una solución. Me siento afectada y mucho porque no puedo hacer uso de mis ahorros, que los he necesitado para mi salud, por ejemplo. Además, siento que tanto el gobierno como los socios hemos sido víctimas de una estafa. Pareciera que no hay interés por parte de las autoridades competentes si se ha avanzado para esclarecer la situación con nuestra caja de ahorros".

De igual modo, el profesor Wilmer Medina, opina que CATUBV "debería ser pionera en implementar nuevas propuestas económicas que lleven a cambiar paradigmas. Nuestra caja de ahorro no se debería mover en el mismo ámbito, tal como lo hace el Estado hasta ahora, del capitalismo".

La mayoría de los socios-as se quejan de falta de información y sienten mucha incertidumbre por el futuro de la Caja de Ahorros. Otra preocupación es que los haberes en poder de las autoridades de la UBV, al parecer no están devengando los intereses de ley. Tampoco se sabe si están en alguna institución bancaria. Hasta la hora de cierre de esta información no se pudo obtener la opinión del rector César Trómpiz.