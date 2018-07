Metro de Maracaibo: De mal en peor… y la gente ¡a caminar!

#AHORA Debido a problemas con el suministro eléctrico, trasladamos a usuarios con unidades articuladas y metrobuses. Este apoyo es gratuito pic.twitter.com/aP3YM1gvUr — Metro de Maracaibo (@MetroMaracaibo_) 10 de julio de 2018

11-07-18.-La paralización del Metro de Maracaibo es casi inminente aunado a que los autobuses del sistema Metromara también han desaparecido de las calles, dejando a los usuarios a merced de los transportes piratas que andan al acecho para hacerse del preciado dinero en efectivo.Las opciones de transporte gerenciadas por el gobierno deberían ser una alternativa, cuando las diferentes líneas que recorren la ciudad se encuentran al borde de la extinción. Pero el panorama no es alentador debido a que los llamados “buses rojos” son cada vez más escasos y el Metro deja mucho que desear. Apenas tres vagones se encuentran operativos para trasladar a unos 18 mil usuarios por día.“Trenes inoperativos, escaleras mecánicas apagadas, ascensores clausurados, vagones sin aire acondicionado, pisos sucios, sillas desgastadas; además, todo a merced de los “caprichos” de la electricidad, han vuelto el servicio del Metro de Maracaibo en una odisea. Eso sin contar con que cuando ha fallado la electricidad, los pasajeros se han bajado y han caminado entre los andenes”, reseñaba hace poco el diario Panorama.Al marabino no le queda otra que caminar para llegar al trabajo, el hogar o centros educativos. El asunto es resolver y no quedarse varados.Entre tanto, a través de la red social Twitter, las autoridades del Metro de Maracaibo argumentan que la parálisis del sistema obedece a las deficiencias en el servicio eléctrico.