(VIDEO) En la Maternidad Concepción Palacios enfermeras protestan por un salario digno

Martes, 03 de julio de 2018.- El sistema de salud pública está casi colapsado y se han producido protestas simultáneas en toda el área metropolitana de la capital, reclamando principalmente por los bajos ingresos que reciben sus miembros y que con dificultad cubren apenas para el transporte y representan un porcentaje mínimo del costo de la cesta alimentaria, a lo que se le añade, la lentitud con la que el gobierno nacional está atendiendo a sus requerimientos.



Ayer lunes dos de julio, en el pasillo de la puerta principal de la Maternidad Concepción Palacios, ubicada en la avenida San Martín de Caracas, al lado de la plaza, se congregó un nutrido grupo de enfermeras de la principal maternidad del país a protestar por un salario digno.



Durante muchos años ha servido de escuela de formación y durante su historia, ha padecido de profundos males, dado su sobre uso y el desbordamiento de parturientas que en muchos momentos tuvo que atender, muestra signos de recuperación en su planta física y está enfrentando las protestas de sus enfermeras y personal auxiliar para que se les pague una salario digno.



Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas dió detalles sobre el motivo de la protesta y señaló que el paro fue convocado por el Colegio de Enfermeras de Caracas y no por Fenasintrasalud, porque el perro no le muerde la mano al amo.



Hoy hay 25 establecimientos de salud en Caracas, que están sumándose a este paro, que ya se convirtió en paro nacional, porque hay veinte estados del país que estamos pasando roncha, estamos pasando hambre.



Aquí no nos está manejando ningún partido político, aquí el único que nos está manejando, es el hambre que estamos pasando con un sueldo miserable de 600,000 bolívares quincenales.



Hasta tanto el gobierno no nos presente una escala tan digna como la que le presentó al sector militar, seguiremos protestando.



No vamos a volver a permitir que ningún malandro que se llame colectivo ataque a un miembro de esta maternidad...el próximo ataque de un colectivo a un miembro de la Maternidad Concepción Palacios...al día siguiente la maternidad no tiene personal.



Aspiramos que el país sepa que la Maternidad Concepción Palacios está dignamente parada defendiendo un derecho al trabajo.



No podemos darle elementos al gobierno para que militarice la institución.



Estamos unidos todos los gremios, aquí se están sumando los médicos, los bionalistas, hasta los obreros.



Hoy está un equipo de salud, resteados, exigiendo un salario digno.









