Robaron el Escudo de la ciudad de La Asunción, Nueva Esparta, pesa 250Kgs

La Asuntinidad se vio opacada por la delincuencia, el Escudo de Armas de la Ciudad de La Asunción fue ROBADO, la inseguridad que azota nuestras calles no respeta siquiera un símbolo histórico de identidad, Escudo de bronce con un peso aproximado de 250Kg #DondeEstaElEscudo pic.twitter.com/qeIcEzLps0 — Nelson Acevedo (@AcevedoNel) 30 de junio de 2018

Hoy viernes 29 de junio la ciudad de la Asunción amaneció sin su Escudo de Armas.Unos antisociales hurtaron este bien patrimonial que forma parte del acervo cultural de la Ciudad Capital de Nueva Esparta.@DanteRivasQ @EdwinRojasM pic.twitter.com/kl3ngO5Z5d — Alcaldía de Arismendi (@ArismendiNE) 29 de junio de 2018

02-07-18.- El alcalde del municipio bolivariano G/J Juan Bautista Arismendi, Alí Romero Farías. se dirigió a la sede del Cuerpo de Investigadores, Ciencias, Penales y Criminalísticas para denunciar el robo del Escudo de la ciudad de La Asunción en el estado Nueva Esparta., según reporta el portal El Confidencial.Romero declaró que no consentirá que se comentan este tipo de situaciones por ladrones que atentan contra el patrimonio histórico y cultural del municipio capital y de dicho estado.Indico que los responsables de dicho robo adquirieron el bien patrimonial en horas de la madrugada del día de ayer viernes, por lo tanto se hará revisión de las cámaras de Ven 911.Desde la Acaldía señalaron lo siguiente: "Hoy viernes 29 de junio la ciudad de la Asunción amaneció sin su Escudo de Armas.Unos antisociales hurtaron este bien patrimonial que forma parte del acervo cultural de la Ciudad Capital de Nueva Esparta"Las reacciones no se dejaron esperar. El concejal Nelsón Acevedo, funcionarios y ciudadanos opinaron:“Ver como se está desviando nuestra sociedad por culpa de un sistema que en 20 años nos ha dejado heridas es algo que duele en el alma. Hoy nos tocó a toda una ciudad ser víctimas de robo”, manifestó Jean Carlos Rivas, dirigente de Primero Justicia en Arismendi. El Escudo de Armas, que engalanaba la ciudad de La Asunción fue robado en hora de la noche, hecho que realmente sorprendió a los asuntinos y habitantes de otras jurisdicciones, porque es una estructura de bronce, muy pesada, de nucha historia para el estado Nueva Esparta. “Repudio el hecho y hago responsable a los que hoy gobiernan, una policía intervenida, una zona totalmente oscura desde hace 3 meses, como muchas zonas de nuestro municipio.Por su parte el concejal Acevedo dijo:La Asuntinidad se vio opacada por la delincuencia, el Escudo de Armas de la Ciudad de La Asunción fue ROBADO, la inseguridad que azota nuestras calles no respeta siquiera un símbolo histórico de identidad, Escudo de bronce con un peso aproximado de 250Kg .