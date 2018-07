Misión Transporte alerta que no está adjudicando ni financiando vehículos

Caracas, julio1°- El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó este sábado al pueblo venezolano que no está adjudicando ni financiando ningún tipo de vehículos, en respuestas a denuncias de usuarios que estarían recibiendo información al respecto vía telefónica.



La aclaratoria la formuló el ente ministerial a través de su cuenta en la red social Twitter @TransporteGobVe donde alerta a la ciudadanía a no dejarse engañar y realizar la denuncia respectiva por medio del @0800INFOVIA



"No se deje engañar y no permita que engañen a los demás", indican a través de un comunicado colgado en la cuenta oficial en Twitter.

