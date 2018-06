(VIDEO) Presidente Maduro: ¿Vamos a tener que esperar seis años mas con esta obra paralizada?

Viernes, 29 de junio de 2018.- ¿Vamos a tener que esperar seis años mas con esta obra paralizada?, surge la pregunta desde el Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán, mejor conocido como el Elefante Rojo de Montalbán, ante la inercia y silencio del Gobierno Nacional con respecto a este caso.



El tres de enero del año 2014 hicimos nuestro primer reporte sobre la paralización de esta obra, Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán, lo que quiere decir que tenemos cuatro años y cinco meses reportando su paralización y continua paralizado.

Insistimos en el hecho de que una situación irregular, socialmente hablando, que se mantiene en el tiempo, irregularidad constante y sostenida, se transforma a los ojos de todos en normal y no es normal, no es normal que la paralización de esta obra perdure y que a pesar de que el propio presidente Maduro, en dos ocasiones a ordenado su reactivación, no pase nada. señor presidente Nicolás Maduro han pasado varios ministros encargados de la salud del pueblo y no le hacen caso a sus órdenes.



Presidente dése una vueltita por Montalbán y constate con sus propios ojos lo que está pasando, o sea, nada.



Le preguntamos al fiscal general Tarek William Saab que está esperando para investigar este caso a fondo, su participación y acción determinada en otras situaciones nos hace preguntarnos por qué espera tanto para intervenir en la obra paralizada del Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán y si está investigando sería muy beneficioso que informara a la opinión pública sobre el status de este caso, mejor conocido como El Elefante Rojo de Montalbán a la Contraloría, la silente, ni la nombramos



Es que no les da dolor ver como una excelente oportunidad para atender a la salud de los venezolanos y probablemente otros países del área se este desperdiciado.



Tomándole la palabra a Diosdado Cabello Rondón, nuevo presidente de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, sugerimos como posible solución, que esta obra se transforme en el Hospital Internacional de Caracas y que solicitemos ayuda y asistencia de nuestros aliados a nivel internacional para terminarla, dotarla y ponerla en funcionamiento.



Los rusos, los iraníes, los aliados que tenemos alrededor del mundo podrían contribuir con nosotros los venezolanos a sacar adelante este hermoso proyecto concebido por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías



Intervención de los aliados y por supuesto administración colegiada y transparente de los recursos asignados.



Presidente Nicolás Maduro, diputado Diosdado Cabello, Tarek William Saab y a todo funcionario o funcionaria del gobierno que le duela, presten atención al caso del Elefante Rojo de Montalbán, no se queden callados, actúen.

Será posible como país hagamos algo para que esta obra salga adelante.













