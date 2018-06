Madres venezolanas viajan nueve horas por una vacuna en la frontera

La Cruz Roja Colombiana en este puesto está colocando entre 60 y 70 vacunas diariamente. Credito: La Opinión

28-06-18.-Yésika Chávez viajó durante nueve horas, desde el estado Barinas, para colocar a su bebé, de seis meses, la vacuna del neumococo. Salió de Barinas a las 7 p.m. de la noche del pasado lunes para lograr estar en el puesto de la Cruz Roja, a pocos metros del puente Simón Bolívar, a las 6 a.m. del miércoles, reseña el diario La Opinión de Cúcuta.



Al igual que ella un conglomerado de madres madruga y pasa diariamente el puente para encontrar las dosis de vacunas que necesitan los niños venezolanos, y no encuentran en los hospitales del vecino país.



La Cruz Roja Colombiana en este puesto está colocando entre 60 y 70 vacunas diariamente.



“Es un viacrucis lo que pasamos allá en Venezuela las madres de niños pequeños. Yo tengo más de dos meses buscando la vacuna para el neumococo y me querían cobrar hasta 150 dólares por conseguirla”, contó Chávez, mientras esperaba su turno.



A su lado, Laura Garrido, del estado Mérida. A ella con su niña, de 7 meses, también le tocó el largo trayecto para poder inmunizar a la bebé. “Fue imposible hallarla en los centros de salud públicos del estado de donde vengo. Una hace lo que sea para proteger a los bebés frente a tantos virus”, señaló.



En el parqueadero de Migración Colombia está el punto de vacunación, que apenas abren el puente se llena de madres con niños en brazos. Karoly Aranguren, de San Cristóbal, está entre ese grupo y manifestó que viajó hasta Colombia, porque el niño de dos meses de nacido solo estaba inmunizado contra la hepatitis B y la tuberculosis, ambas vacunas se las colocaron al nacer.



“Luego de estas dos dosis que recibió fue imposible encontrar las cuatro vacunas que le hacen falta, de acuerdo a los meses que tiene”, dijo la mujer.



La Cruz Roja está colocando un promedio de más de 1.200 vacunas al mes para niños venezolanos solamente en este punto. Sin contar aquellos menores que son inmunizados en el resto de los centros de salud tanto de Villa del Rosario como de Cúcuta.