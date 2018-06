Ocho meses en promedio duran ministros de Salud

Credito: Panorama

38-06-18.-La crisis del sector salud, en las últimas horas, salió de los hospitales para reclamar en protestas la falta de insumos y medicinas, bajos salarios, pésimas condiciones laborales que en cinco años no se han podido superar aún cuando ocho ministros han pasado por este despacho.



Desde el lunes enfermeros del país, cumplieron con la promesa de ir a un paro indefinido. Ayer, por tercer día consecutivo siguen las protestas del sector salud a la que se sumaron los médicos, inclusive los comunitarios.



En Zulia, los quirófanos están en “cuidados intensivos”. Los principales centros se encuentran sin material quirúrgico, no tienen agua, ni acondicionadores de aire, y equipos dañados, se le suma la diáspora de profesionales.

De los ocho ministros que han pasado por esta cartera solo dos (Luis López-Luisana Melo), han llegado al año en el cargo. El restante se mantuvo con un promedio de ocho meses.



El primer cambio de Maduro se vio en 2013 cuando sustituyó a Eugenia Sader, la última ministra de salud del presidente fallecido, Hugo Chávez, a quien el Ministerio Público le imputó “malversación de fondos”.



Isabel Iturria, en 2013, se estrenó en la gestión de Maduro, en su reemplazo apostaron por Francisco Armada, a quien le encomendaron el estado mayor de salud.



En un nuevo “sacudón” Maduro designó a Nancy Pérez Sierra, en 2014, en medio de un déficit en los fármacos. Luego llegó Henry Ventura, para establecer mesas de trabajo con el sector.



Luisana Melo estuvo en 2016. Recibió llamados de atención del Jefe de Estado por “fallas” en el programa 0-800 Salud. En ese mismo año, el reto fue a Antonieta Caporale, solo cinco meses duró, siendo destituida sin anuncio público, luego que publicara boletines epidemiólógicos.



Para Roy Daza, encargado de Asuntos Internacionales del Psuv, el bloqueo financiero a Venezuela ha afectado “gravemente las operaciones en el comercio internacional impidiendo que la compra de medicinas se ejecute con facilidad y en los tiempos correctos”.



“Desde 2016 tenemos esta situación de bloqueo, los bancos internacionales no nos permiten transacciones por órdenes norteamericanas, se nos complica cancelar la importación de medicinas, así compremos a China o a la India necesitamos un banco para cancelar, el sector salud está sufriendo ese bloqueo”, apuntó Daza.



Mientras que el diputado de UNT, miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la AN, William Barrientos, aseguró que ochos ministros, en cinco años, no han podido hacer frente a la crisis. “Aquí está prohibido enfermarse, los ministros no han tenido un concepto sanitario y se hacen cómplices de las políticas erráticas en esta materia”.



“No han presentado boletines epidemiológicos, en lo que va de año van 350 mil casos de brotes como sarampión y difteria; 85% de medicamentos escasean , hay una emergencia de salud que debe ser atendida ya”, agregó.



Ahora Carlos Alvarado lidera el despacho de salud, en sustitución de Luis López, en medio de protestas del sector. Es un clamor de la población, de hecho, la atención sanitaria está en la agenda nacional.

