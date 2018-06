(AUDIO) Sociedad Anticancerosa denuncia falta de 50 % de insumos para quimioterapias

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

27-06-18.-El presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Cono Gumina, planteó durante una entrevista en Unión Radio al nuevo ministro de Salud, Carlos Alvarado, que revise las estadísticas publicadas por la organización, referentes al tema oncológico. denunció que entre otras cosas, no ha insumos para las quimioterapias.Dijo que cerca de la mitad de los insumos necesarios para quimioterapias no se consigue, “desde hace unos tres o cuatro años, cuando la farmacia de alto costo comenzó a fallar. Llegaron todos estos medicamentos, no hubo reposición y, lamentablemente, traer estos medicamentos por otra vía, como el control lo tiene el Estado, es muy difícil”.Asimismi dijo que el gobierno debe permitir el ingreso de fármacos, por otros medios, cuyos laboratorios están aprobados en el país.“En los hospitales todavía hay médicos de muy buen nivel que pudieran intervenir al paciente, el problema es que no hay accesorios, el costo es muy elevado, lo que creo es que tenemos que tratar de ver cómo nosotros podemos ayudar también, tenemos que hacer campañas de diagnóstico precoz”, acotó.