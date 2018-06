Venezuela necesita cooperación internacional para recibir medicinas al menos durante 1 año

Atender de manera inmediata a las personas con enfermedades crónicas, para quienes no existe el corto o mediano plazo, requiere de cooperación internacional sostenida durante por lo menos un año. Esta es la conclusión a la que llegó el equipo de la asociación civil Convite, organización que presentó este viernes el informe Principales hallazgos y medidas de acción urgentes para enfrentar la emergencia humanitaria compleja.

Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, enfatizó que la única posibilidad que tiene el país ante la emergencia es poder recibir esta cooperación. "Venezuela, ni en su mejor época, lograba abastecer el mercado nacional", y por tanto "no hay posibilidad de hacer frente a esta situación si no contamos con la cooperación". Son unas 150 mil personas que, sin medicinas, no tienen mañana.

Calcula que se necesita este apoyo durante por lo menos un año, de manera sistemática. "En los venideros tres meses tienes que priorizar por los trasplantados, oncología y enfermedades crónicas", manifestó Cabezas en conversación con Contrapunto. "Son personas que, si no cumplen su protocolo farmacológico, van a morir".