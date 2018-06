Atención Sudeban: el BOD de Cumboto Norte en Puerto Cabello, continúa humillando a los pensionados del IVSS

20 de Junio.- A esta redacción, llegó una denuncia suscrita por el ciudadano Víctor Milano, la cual transcribimos a continuación:

Hoy 20 de junio cumpliendo con el horario y cédula (2, 3, y 7) para cobrar la pensión del S.S.O.



Y llegando a las 5 de la mañana para hacer la cola y como en todos los meses PODER COBRAR MI PENSIÓN LO CUAL ES LA UNICA FORMA DE PODER OBTENER UN POCO DE DINERO EN EFECTIVO.



En los días en que toca cobrar la pensión que es ahora por los números terminales de las cédulas, Y QUE SE PENSABA QUE SERIA MAS RAPIDO ASI y para evitar que los adultos mayores permanezcan tantas horas haciendo cola nos encontramos que estaba caída la plataforma del sistema del B.O.D y que no se podía hacer nada sino retirarse a sus hogares y volver al día siguiente.



Es de recordar que todos los meses falla el bendito sistema ES cada vez que toca pagar la pensión, TAMBIEN SI hay instrucciones de pagar el total de la pensión, ellos no la pagan completa, no lo hacen totalmente en una porción. Sería bueno corregir esto; el mes pasado (mayo) la pagaron en dos partes, primero 1.500.000.oo bs y otro día los restantes 1.100.000,oo, con lo difícil del transporte y la situación económica, deberían cancelar todo de una vez para no tener que hacer gastos extra y más si hay muchos pensionados que presentan problemas de salud, para que después de tardar 3 o 5 horas en una cola le digan que tiene que regresar el día siguiente ES ALGO INHUMANO.



Ahora queremos saber si a esto no se le puede poner un parao porque al lado de este banco B.O.D DE CUMBOTO NORTE, CALLE AUGUSTO BRANDT EN PUERTO CABELLO DEL EDO. CARABOBO funciona un banco BICENTENARIO Y EL MERCANTIL Y QUÉ CASUALIDAD QUE ALLI NO OCURRE ESO. Esto se repite todos los meses en los días que toca pagar la pensión. AHORA ESTO TIENE QUE CORREGIRSE.



Como una sugerencia también se necesita que se habiliten todas las cajas (taquillas) para tener mejor fluidez y poder retirarse uno, lo más rápido posible.



REALICÉ VARIAS LLAMADAS A SUDEBAN DONDE ME ATENDIERON, ELLOS DEBIERON ENVIAR A ALGUIEN PERO IGUAL ME TOCÓ RETIRARME A LAS 11 DE LA MAÑANA DESPUES DE ESTAR DESDE LA 5 AM ... ¿QUÉ TAL? Y CON EL MISMO CUENTO...REGRESEN MAÑANA A LA MISMA HORA PARA VER SI HAY SISTEMA. IMAGINENSE CUANTAS M….. DE M… SE DIERON Y CON RAZON.



A ESTO NADIE LE ESTA PARANDO BOLAS Y LOS BANCOS CONTINUAN HACIENDO DE LAS SUYAS.



HAY QUE PENSAR EN ESAS PERSONAS MAYORES QUE TIENEN PROBLEMAS PARA DESPLAZARSE, ES INHUMANO.



PODER ES QUERER.