Autoridades decomisan gran cantidad de papel higiénico y toallas sanitarias acaparados en galpón en Santa Cruz de Aragua

Credito: Hoy Venezuela

Maracay, junio 12 - Un duro golpe a las mafias acaparadoras se dio este domingo en el municipio de José Ángel Lamas, en el estado Aragua, con el decomiso de una importante cantidad de papel higiénico y toallas femeninas que se encontraban almacenados de manera irregular en la Zona Industrial de Santa Cruz.



La información fue suministrada este lunes por el alcalde Erick Ramírez, quien informó que gracias al trabajo de inteligencia, se logró detectar este galpón en el que se retenía los productos.



"Le hemos dado un duro golpe a la corrupción con la intervención de un galpón, en el cual se encontraron más de 600 mil rollos de papel higiénico y más diez millones de toallas protectoras y sanitarias, que fueron elaborados en el año 2017 y no habían salido a la venta para el pueblo venezolano", explicó Ramírez, citado por la Alcaldía de Lamas en nota de prensa.



Los productos de higiene personal fueron incautados en la avenida número 1 de la Zona Industrial de Santa Cruz de Aragua, en una labor conjunta de la Alcaldía, Policía del estado Aragua y Protección Civil.



"Estamos atacando la corrupción y enfrentando al monstruo de la guerra económica impuesto por la oposición, por eso hemos ordenado el cierre inmediato de este lugar, porque además aquí hay evidencia del acaparamiento orquestado por la derecha para generar caos y angustia en la población venezolana", señaló el alcalde.



La máxima autoridad del municipio indicó que el espacio comprende un área de almacenaje rudimentario y una zona que presuntamente sería utilizada como oficinas clandestinas.



Exigió a los responsables de este fraude a ponerse a derecho y rendir cuentas a la nación, ya que esta acción atenta contra los intereses de la ciudadanía.



"Estos productos fueron elaborados en los meses 11 y 12 de 2017, y estamos en el mes de junio y no están en el mercado, por eso queremos que se explique al pueblo de Venezuela qué pasó con esta mercancía que no salió a la calle", aseveró.



Al momento del allanamiento no se encontraron personas en el lugar.



Ramírez informó que ya el Ministerio Público se encargó de las investigaciones para dar con los responsables de está acción delictiva .