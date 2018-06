Marina Silva, ex-ministra de Lula: América Latina permitió “catástrofe humanitaria” en Venezuela

Marina Silva Credito: Web

09-06-18.-La líder ecologista brasileña y precandidata a las elecciones presidenciales de octubre Marina Silva afirmó este viernes que América Latina no supo reaccionar a tiempo para evitar la actual catástrofe humanitaria en Venezuela, reseña la agencia Efe.



“América Latina podía haberse articulado mejor para impedir lo que ya tenemos, que es una catástrofe humanitaria en Venezuela”, aseguró la tercera candidata más votada en las elecciones presidenciales de 2010 y de 2014 en Brasil en una rueda de prensa que concedió en Río de Janeiro a corresponsales extranjeros.



Según la exministra de Medio Ambiente del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y líder y fundadora del partido Red Sustentabilidad, lo que pueden hacer ahora los países de la región es articularse para desarrollar una acción integrada para ofrecerle socorro humanitario a Venezuela.



“Y también necesitamos salidas que sean mediadas, que sean negociadas diplomáticamente, y que se esfuercen para sacar a Venezuela del caso que está viviendo: del caos económico, del caos democrático y del caos político”, aseguró la exsenadora y exministra, a quien los sondeos ubican entre el tercero y el quinto lugar en la intención de voto para las próximas elecciones.



Sin llegar a defender la actual política brasileña de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro para que promueva reformas políticas en Venezuela, Silva se dijo crítica de las políticas de los entonces gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil de defensa de Venezuela por simple identidad ideológica.



“Brasil es un país que defiende principios como la democracia y los derechos humanos y en Venezuela se está están violando los principios democráticos y se están violando los derechos humanos. Nadie puede renunciar a sus principios por una identidad ideológica”, afirmó.



Silva afirmó que nadie puede decir que Venezuela vive un régimen democrático si en las últimas elecciones grupos armados y el propio Ejército estaban en las calles para impedir que los electores votaran por candidatos de oposición al Gobierno.



Agregó que considera que Brasil tiene que asumir un papel de líder y ejemplo en América Latina pero que en este momento no consigue ejercerlo por su propia crisis.



“El papel de Brasil es liderar en América Latina por su ejemplo, algo que no hemos podido hacer porque en este momento Brasil está perdido en una crisis económica, en una grave crisis de valores y en una crisis política, y por eso se ha volcado mucho a sus problemas internos y no hemos conseguido cumplir esa función externa”, dijo.



Silva atribuyó esa crisis a “los errores cometidos por los gobiernos que no consiguen ver a América Latina como un espacio fantástico en el que tenemos 500 millones de habitantes, la mayor cantidad de recursos naturales, como minerales y de agua, en el mundo y una diversidad cultural fantástico”.



Aseguró que Brasil tiene un importante papel a desempeñar tanto política y socialmente en América Latina pero también como impulsor de proyectos de desarrollo a través de su brazo financiero, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).



La precandidata presidencial defendió una mayor integración de América Latina, pero que no se limite a las relaciones económicas y comerciales, y que se extienda a áreas como la social y la cultural.



“Es más fácil hacer negocios con quien conocemos y con quien tenemos una relación de amistad”, dijo.