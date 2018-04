Falta total de antirretrovirales afecta a 77 mil pacientes con VIH en Venezuela

Credito: Panorama

07-04-18.-La vida de aproximadamente 77.000 pacientes con VIH están en peligro, entre ellos 2.000 niños, pues el desabastecimiento de los medicamentos antirretrovirales alcanzó un 100% a nivel nacional, según las 43 organizaciones que atienden los casos de dichas personas en el país.



Esteban Colina, activista de derechos humanos de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), aseguró a PANORAMA, vía telefónica, que en el Zulia hay cerca de 9.300 personas con VIH que tienen meses sin medicarse por la falta de antirretrovirales. “Las personas diagnosticadas con esta enfermedad deben cumplir un tratamiento riguroso para llevar vidas normales y sanas, pero no se cumple desde hace meses ya que no se consiguen” expresó Colina, quien certifica que la responsabilidad es del Ministerio de Salud por no hacer la compra de estos insumos desde abril del 2017, hace ya un año.



El activista explica que estos medicamentos deben importarse de Alemania, India o Estados Unidos a través de una orden que debe realizar el Ministerio de Salud venezolano con el fondo estratégico de la Organización Panamericana de Salud (OPS) entidad que sirve de intermediaria con laboratorios internacionales para dotar medicamentos a países tercermundistas de Sudamérica a bajos costos y del que Venezuela está afiliada desde hace 5 años. Esta orden consta de 41 pasos y tiene un tiempo estimado de seis meses para completar todos los requisitos y que los laboratorios elaboren los medicamentos, y, según Colina, el ministro de salud, Luís López, no ha realizado la orden para los antirretrovirales del 2018.



“OPS no surtirá medicinas a Venezuela porque el gobierno tiene una deuda de $ 20 millones desde el año pasado cuando trajeron medicamentos, entonces, para gestionar la compra de antirretrovirales de este año, el gobierno debe cancelar la deuda y luego pagar lo correspondiente a la dotación del 2018” precisó Colina, quien especificó que se tendrían que invertir $12 millones para cubrir la demanda de antirretrovirales de todo el año para los miles de afectados.



Los pocos que aun quedaban era por donación de la empresa Aid For Aids de Nueva York el año pasado por medio de la organización ONU-SIDA, la cual solo satisfacía el tratamiento de 10.000 personas durante 45 días, y según el activista, tardó un mes en ser despachado luego de su llegada al país porque faltaba la firma del ministro de salud.



Según cifras del RVG+, en el Zulia mueren entre 7 y 8 pacientes semanalmente por no cumplir su tratamiento, pues el sida se encarga de acabar con el sistema inmune, haciéndolo vulnerable a cualquier enfermedad, significando que cualquier malestar que el paciente contraiga, por muy leve que sea, podría ser mortal. Entre los afectados están 309 niños de la fundación Innocens quienes no cuentan con los tratamientos necesarios desde hace meses.



En Caracas la situación es igual de crítica. Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi) maneja cifras de 15.000 personas con VIH en la capital, de los cuales fallecen entre 10 y 12 semanalmente a causa de no medicarse apropiadamente por el desabastecimiento. “Esto es responsabilidad del Ministro López por no firmar la orden de compra para que doten los medicamentos, el desabastecimiento alcanzó el 100% y él no se ha pronunciado en ningún momento para aclarar la situación” expresó indignado Alberto Molero, director de la fundación capitalina.



Molero explica que se habla de un 100% de desabastecimiento no porque no haya disponibilidad de los posibles 27 antirretrovirales utilizados, sino porque no hay manera de tener el tratamiento completo requerido para cualquier paciente con VIH, ya que, dependiendo del médico y la gravedad del paciente, se le prescribe un tratamiento que consta de mínimo tres medicinas (en pacientes más delicados pueden llegar a cinco y seis),y el paciente solo puede adquirir el tratamiento si todos los insumos que se le recetó se encuentran en un solo sitio, pues está prohibida la venta de las medicinas si una o varias de estas no están disponibles en ese momento.



“Estos tratamientos son muy delicados, ya que no pueden tomarse incompletos porque no harán ningún efecto, por el contrario, causará que el virus se vuelva inmune a cualquier medicamento y sea imposible controlarlo, causando la eventual muerte del paciente” detalló Molero, quien pronostica que a partir del sexto mes sin medicarse, el organismo empieza a debilitarse y a volverse completamente vulnerable.



Cifras ocultas



Según las fundaciones, el Ministerio de Salud no tiene un número exacto de decesos de pacientes con esta enfermedad, pues al fallecer estos, se registra la fatalidad con la enfermedad que causó la muerte del paciente, es decir, el organismo debilitado por la falta de tratamiento contrae cualquier enfermedad como neumonía, asma, fiebre o cualquier otra y estas causan su muerte.



En el informe no se especifica que el fallecido padecía la enfermedad y su organismo falló por falta de medicación, sino que lo atribuyen a otras dolencias. “Al ministerio de salud no le conviene que la cifra se sepa, ya que decenas de pacientes mueren semanalmente en Venezuela por la falta de antirretrovirales y eso es responsabilidad suya por no asegurar los insumos necesarios” expresó Alberto Nieves.



La situación ha llegado a un estado tan crítico que familiares de los pacientes están movilizándose a Colombia y Brasil para conseguir el tratamiento y traerlos. Nieves asegura que dos venezolanos fueron la semana pasada hasta Trinidad y Tobago para rogar que les vendieran los insumos ya que tenían meses sin seguir su tratamiento. “Es increíble: Trinidad y Tobago es uno de los países más pobres de América y sí poseen los antirretrovirales suficientes, y Venezuela, potencia petrolera, está totalmente desabastecida” precisó Nieves.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha informado sobre las acciones que tomará o tomó para garantizar los medicamentos a todos los pacientes afectados.



Mientras aguardan por una respuesta, miles de pacientes viven con miedo. Para el 18 de abril, se tiene pautada una marcha de las diferentes ONG en las inmediaciones del Ministerio de Salud en Caracas para exigirle al ministro Luis López que haga la orden para la dotación de insumos de este año, decrete una emergencia de salud y solicite ayuda humanitaria.





