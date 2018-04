Clíver Alcalá a la juventud militar: Maduro y los que lo acompañan están causando "un daño de difícil reparación" a la FANB

06 de abril de 2018.-

El Mayor General Cliver Alcalá Cordones, ex jefe de la zona estratégica REDI del estado Bolívar, envió un mensaje a la juventud militar de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas recordando el compromiso con la República.

El pasado 17 de marzo, el MG Cliver Alcalá Cordones emitió una anterior declaración pública dirigida “A mis compañeros de armas y a la opinión pública en general” (https://www.aporrea.org/civico-militar/n322412.html) en donde exigió al presidente Maduro que respete todas las garantías de acatamiento al Ordenamiento Legal vigente de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto en el ámbito militar como ciudadano.

En esta nueva comunicación pública, aseguró que el presidente Nicolás Maduro "y quienes lo acompañan" están causando "un daño de difícil reparación" a la Fuerza Armada.



Alcalá, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y dirigente del chavismo disidente, advirtió que se ha perdido "el espíritu de cuerpo y se marcha hacia una desintegración".



Manifiesta que el jefe del Estado alienta esa desintegración "sembrando intrigas, irrespetando méritos, atropellando a sus soldados independientemente del rango y acusándolos de traidores a la patria, de espías, de conspiradores, y hasta los escarnecen presentándolos en programas de televisión en los que los obligan a hacer el ridículo". Maduro "persigue a quienes invocan la Constitución y los principios que debe seguir un líder de la institución". Incluso, aseveró que "el manejo insensato por el presidente del caso Esequibo, el cual estamos a punto de perder, ilustra claramente la pérdida de rumbo del comandante en jefe".



Como militar de alto rango, alertó que "la defensa militar de la República está manifiestamente débil, y si continúa el trato degradante a militares de probada fidelidad republicana, y amenazas de confinamiento en cárceles en las cuales la deshumanización es la regla, la debilidad de la República se acentuará".



Alcalá invocó el artículo 33 de la Constitución, el cual confirma que la Carta Magna no perderá su vigencia aunque por un acto de fuerza dejara de respetarse, y señala que todo ciudadano debe colaborar para su restablecimiento.



A contnuación el mensaje de Cliver Alcalá:



“Carta a la juventud militar de la FANB, su compromiso con la República”



Los días que corren de este 2018, han puesto de relieve la presencia negativa del mando supremo de la Fuerza Armada Nacional que se dispone como atributo del Presidente de la República. A él se le inviste como Comandante en Jefe, y con ese carácter debe ejercer la suprema autoridad. Tales facultades obligan al recto proceder, a la observancia de una conducta éticamente irreprochable, a conducirse con el decoro propio que impone la condición militar, a exhibir las virtudes del honor y la sabiduría que adornan a quien se le confía el mando.



El Presidente Maduro y quienes lo acompañan no están guiados por estos principios rectores, y están causando un daño de difícil reparación al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. Hoy, se ha perdido, en cada caso, el espíritu de cuerpo y se marcha hacia una desintegración. El Presidente Maduro la alienta sembrando intrigas, irrespetando méritos, atropellando a sus soldados, independientemente del rango, y acusándolos de traidores a la Patria, de espías, de conspiradores, y, hasta los escarnecen presentándolos en programas de televisión en los que los obligan a hacer el ridículo.



El Presidente Maduro persigue a quienes invocan la Constitución y los principios que debe seguir un líder de la institución, quien debe garantizar la independencia y soberanía de la la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. El manejo insensato por el presidente del caso Esequivo, el cual estamos a punto de perder, ilustra claramente la pérdida de rumbo del comandante en jefe.



La defensa militar de la República está manifiestamente débil, y si continúa el trato degradante a militares de probada fidelidad republicana, y amenazas de confinamiento en cárceles en las cuales la deshumanización es la regla, la debilidad de la República se acentuará.



Bajo estas circunstancias me reafirmo como custodio de la vida y seguridad personal de mis compañeros de armas, de cuya honestidad y decoro no se duda, e invoco con más fuerza que ayer, y para el reconocimiento por civiles y militares, la disposición contenida en el artículo 333, que expresa: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.



En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.