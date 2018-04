Usuarios "atrapados y sin salida" amanecieron en las oficinas de Copa Airlines: "Estamos arrechos y lo único que queremos es salir de Venezuela"

Los venezolanos que planeaban viajar en esa aerolínea este 6 de abril o en los próximos 90 días se quedan en Venezuela, al menos hasta que resuelvan a través de otra compañía que sí esté saliendo de Maiquetía y que tenga conexiones que le permitan enlazarse con su destino final.

El proceso no será sencillo, en la mayoría de los casos, por razones presupuestarias.

Las oficinas de la línea aérea panameña amanecieron rodeadas de usuarios desesperanzados. Aunque la compañía emitió un comunicado donde detalló que reembolsaría el valor total de los boletos en 90 días y ofrecería otras opciones para quienes decidieran reprogramar, todos los que estaban allí esperaban una respuesta de una autoridad de la empresa.

Queremos que nos resuelvan

Pero la gente no quiere que le reembolsen el dinero, los venezolanos que tenían previsto salir del país en un avión de Copa Airlines, esperan que la empresa los ayude con una solución que les permita continuar con su viaje.

Las personas que se concentraron a las afueras de la oficina de la aerolínea en Caracas aseguran entender que la compañía no tiene "la culpa" pero sí creen que el "Gobierno y Copa deben buscar una solución que beneficie a los viajeros", dijo una de las afectadas, que se presentó este viernes en el Centro Lido.

"Yo me siento atrapada y sin salida" nos dijo otra usuaria. "Copa era una de las pocas líneas que nos quedaba disponible. Yo me iba a Perú con mis dos hijos, no tengo idea de cómo haré ahora".

Lágrimas de "arrechera"

"Caras largas" fue el denominador común entre los usuarios de Copa que, inclusive, se desbordaron en llanto a las afueras de sus oficinas. "Estamos arrechos y lo único que queremos es salir de Venezuela", dijo una de las personas que estaba más visiblemente afectada por la decisión del Gobierno venezolano.

"Necesito irme"

Johan Mieres tenía vuelo para este sábado 7 de abril a la una de la tarde con destino a Chile y con la respectiva conexión en Panamá.

En horas de la madrugada recibió un correo en el cual Copa cancelaba su viaje. “Todos tenemos rabia, entendemos que no es culpa directamente de la aerolínea como tal, pero ellos deben entender también que ellos están jugando con el dinero y el tiempo de la gente”, expresó.

“Esto puede ser una bomba atómica, que de hecho ya explotó, y puede terminar de muy mala manera”, aseguró. “Yo tenía pasaje desde hacía más de un mes, tenía todo planeado hermano… Vendí mi carro, renuncié a mi trabajo y necesito irme lo antes posible”, finalizó.