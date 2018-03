Rafael Ramírez desmintió a Makled y acusó al Gobierno de estar vinculado con las mafias del país

25-03-18.-El ex-ministro de Petroleo, Rafael Ramírez, desmintió este domingo los señalamientos del narcotraficante Walid Makled y acusó al Gobierno de estar vinculado con mafias

"Ahora resulta que mis perseguidores, desprovistos de argumentos en mi contra, recurren a acusaciones absurdas para enlodar mi nombre, dejando en evidencia sus nexos y vinculaciones con mafias en el país", manifestó el ex-minsitro de Petróleo a través de su artículo publicado este domingo en Aporrea titulado" "Dando Tumbos".

Ramírez aseguró que llegará la hora de desenmascarar más temprano que tarde a los "verdaderos corruptos" y aquellos que siguen abusando de su poder, para emitir tales infamias contra quienes insisten en defender el legado del presidente fallecido, Hugo Chávez.

"La historia y el pueblo pondrá en su justo lugar a los que han destrozado al país y han acabado con el legado del Comandante Chávez, los que han puesto a los hijos de Bolívar a comer de la basura, a sufrir vejaciones de todo tipo en el país, a salir de la patria, a perder la esperanza", aseveró.

En relación con la detención de varios oficiales de las FANB el ex-ministro fue muy crítico de esta acción y acusa al gobierno de mancillar el honor militar.

"No puede pasar inadvertida la situación en el seno de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Hace ya bastantes días que se llevaron detenidos a un grupo importante de oficiales, la mayoría del Ejército, hombres del pueblo, comandantes de unidades, de las Promociones Bolivarianas, de la Patria. No se sabe nada ¿de qué se les acusa?, ¿por qué están presos?, ¿Por qué se mancilla el honor militar? Sólo hablan los analistas de la derecha, no hay vocería del gobierno, ni del chavismo. Sólo están presos y ya", cuestionó.

Igual la captura del General Rodríguez Torres, lo mandaron a La Pica. ¿De qué se le acusa? Todo es confuso, algunos voceros del gobierno dicen que había una "conspiración", pero una declaración del vocero oficial lo acusa ahora de "corrupto". Existe orden de captura contra el General López Ramírez, General Clíver Alcalá, ninguno de ellos puede ser acusado de agentes del Imperialismo, el Comandante Chávez los tuvo cerca hasta el final, existen órdenes de captura contra otros oficiales, conocidos, nadie sabe hasta dónde llegaran, expresó.

Pareciera que el único delito, lo único en común en todos estos casos de persecución y acusaciones, linchamientos morales, es haber manifestado nuestro desacuerdo con el madurismo. ¿Quién traiciona a quien?, ¿Quiénes son los verdaderos traidores?, volvió a cuestionar..