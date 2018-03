Detenidos dos fiscales del MP por delitos de extorsión agravada y agavillamiento

Referencial Credito: Archivo

24-03-18.-Este sábado fueron detenidos la fiscal Superior Cruz María León y el fiscal 1º Miguel Gómez, ambos del estado Yaracuy, denunciados por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento.



A través de la red social Twitter, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó: "#HOY en la gesta desarrollada contra la corrupción por parte del @MinpublicoVE fueron detenid@s la Fiscal Superior del Edo Yaracuy Cruz María León y Miguel Gómez, Fiscal 1ero (Yaracuy): ambos denunciados en Caracas por los delitos de extorsión agravada y agavillamiento".



De acuerdo con Saab, ambos exfiscales del MP intentaron cobrar en moneda extranjera la no expedición de orden de aprehensión contra un ciudadano. "Ambos ex fiscales violando su juramento al servicio de la #Justicia y #DDHH, intentaron cobrar en moneda extranjera la NO expedición de orden de aprehensión contra 1 ciudadano y por ello la Fisc Nac 69 solicitó ante el tribunal 20 de Control del AMC las respectivas privativas", agregó en otro mensaje.



Con estas detenciones ya suman 16 los fiscales del MP detenidos en los últimos seis meses por delitos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias.



"Seguiremos luchando por la decencia y la ética pública en #VZLA", recalcó el fiscal general.



Entre agosto de 2017 y enero de 2018, un total de 14 fiscales del Ministerio Público fueron puestos a la orden de la justicia por prácticas delictivas, entre ellas la extorsión, el tráfico de influencia y el abuso de poder.



"Encontramos un MP que se había conformado en un cartel de extorsión que cobraba tarifas en moneda extranjera por evitar una imputación, una acusación o promover un sobreseimiento, lo cual se hacía sistemáticamente con conocimiento y participación de la exfiscal y con apoyo de escritorios jurídicos privados de los cuales ya hay procesados, imputados y acusados", expresó en su momento el fiscal Tarek William Saab.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)